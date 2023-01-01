|
Spor

Epureanu'nun yeni takımı belli oldu

Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu, Ümraniyespor ile anlaştı. İmzalar sezon sonuna kadar atıldı.

18:52 . 19/01/2023 Perşembe
Diğer
Alexandru Epureanu

Alexandru Epureanu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, yeni transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Epureanu! Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir ile yolları ayrıldı

Başakşehir'den bugün yapılan açıklamada, Alexandru Epureanu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilmişti.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 maçta süre alan tecrübeli oyuncu, gol veya asist kaydedemedi.

Ümraniyespor daha önce Berke Özer ve Jesse Sekidika transferlerini açıklamıştı.

#Ümraniyespor
#Alexandru Epureanu
#transfer
20 dakika önce
default-profile-img
Epureanu'nun yeni takımı belli oldu
Sakarya'da DEAŞ mensubu üç şüpheli tutuklandı
İngiltere’den Ukrayna’ya 600 Brimstone füzesi: Putin sıkılacağımızı düşünüyorsa yanılıyor' diyerek duyurdu
NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutası bir yıl süreyle Türkiye'ye geçti
WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler
Yunan spikerden açıklama "Türk balistik füzeleri artık çok güçlü: Girit'i korumak için İHA'ya ihtiyacımız var."
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.