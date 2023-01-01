Epureanu'nun yeni takımı belli oldu

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Alexandru Epureanu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, yeni transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Epureanu! Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Başakşehir'den bugün yapılan açıklamada, Alexandru Epureanu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilmişti.
Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 maçta süre alan tecrübeli oyuncu, gol veya asist kaydedemedi.
Ümraniyespor daha önce Berke Özer ve Jesse Sekidika transferlerini açıklamıştı.