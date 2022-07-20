Spor Erce Kardeşler resmen Hataysporda
TRANSFER

Erce Kardeşler resmen Hatayspor'da

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler'i transfer ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Erce Kardeşler resmen Hataysporda
Erce, bordo-mavili formayla 17 maça çıktı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor'un, Erce'nin sözleşme feshi için Trabzonspor'a 400 bin euro ödeyeceği duyuruldu.

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