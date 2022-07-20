Erce Kardeşler resmen Hatayspor'da

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor'un, Erce'nin sözleşme feshi için Trabzonspor'a 400 bin euro ödeyeceği duyuruldu.

Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/tfeClCzwen REKLAM July 20, 2022