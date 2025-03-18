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Erciyes 38 FK yükselişe geçti

Erciyes 38 FK yükselişe geçti

12:4918/03/2025, Salı
IHA
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Erciyes 38 Futbol Kulübü 9. sıraya yükseldi.
Erciyes 38 Futbol Kulübü 9. sıraya yükseldi.

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında kazandığı Bursa Nilüferspor maçı ile çıkışını sürdürdü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında 1-0 kazandığı Nilüferspor maçının morali içerisinde.


Niğde Belediyespor galibiyeti, Çoruhluspor beraberliğinin ardından Bursa ekibini mağlup eden mavi-siyahlılar, ligdeki çıkışını sürdürdü.


Son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran ve kümede kalma adına önemli bir çıkış gerçekleştiren Erciyes 38 Futbol Kulübü, 9. sıraya yükseldi.


27 puana erişen Kayseri ekibi, bu hafta sonu deplasmanda Polatlı 1926 spor ile karşılaşacak.





#3. Lig
#Erciyes 38 FK
#Bursa Nilüferspor

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