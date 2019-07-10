Eren Derdiyok Göztepe'ye transfer oldu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine BSC Old Boys takımında başladı. 2006-2009 yıllarında Basel takımının formasını giyen ve sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoofenheim'da mücadele eden golcü futbolcu Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başladı. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan Eren Derdiyok Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 117 maçta 40 gol kaydetti.
- Golcü futbolcu geçen sezonun ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmış ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almamıştı.
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 💪#Göztepe pic.twitter.com/ddnOW0wcVr
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 💪#Göztepe pic.twitter.com/ddnOW0wcVr— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 10 Temmuz 2019
Yorum