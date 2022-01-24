Eriksen'in kardiyoloji raporu bekleniyor

Hayat

Fatma Girik hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın gözbebeği bilindiği üzere Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle ameliyat olmuştu. Yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmekteydi. Gelen bu son dakika haberi sonrası milyonlarca kişi "Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Acı haber bugün geldi. Usta oyuncu sanat camiasını ve sevenlerini adeta yasa boğdu. Peki, Fatma Girik öldü mü, hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte son dakika haberinin detayları…