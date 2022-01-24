Spor Eriksenin kardiyoloji raporu bekleniyor
TRANSFER

Eriksen'in kardiyoloji raporu bekleniyor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası bir süre futbola ara veren Danimarkalı yıldız Eriksen Kardiyoloji raporunun çıkmasından sonra İngiliz ekibi Brentford'a transfer olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eriksenin kardiyoloji raporu bekleniyor
Christian Eriksen

Euro 2020'de Danimarka'nın grup aşamasında karşılaştığı Finlandiya maçında rahatsızlanan ve tedavi altına alınan Christian Eriksen takılan kalp pili nedeniyle Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Serie A'nın sağlık protokolü gereği onamasına izin verilmemişti.

Futbola dönmeye hazırlanıyor

Geçen hafta İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Brentfort'un Danimarkalı yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'e 6 aylık sözleşme teklif ettiği ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını ifade edilmişti.

Daily Mail'in haberinde ise 29 yaşındaki futbolcunun kardiyoloji raporunun onaylanmasının ardından transferin resmiyete döküleceği belirtildi.

Premier Lig'de daha önce Tottenham forması giyen Eriksen 226 maçta 51 gol, 67 asistlik bir performans sergilemişti.

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