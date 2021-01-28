Spor Erkan Zengin yeni takımını sosyal medyadan duyurdu
TRANSFER

Erkan Zengin yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin, bir başka TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Erkan Zengin Adana Demirspor'da çıktığı 28 maçta 13 gol atarken 16 da asist yaptı.
Erkan Zengin Adana Demirspor'da çıktığı 28 maçta 13 gol atarken 16 da asist yaptı.

Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

  • Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi.

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SPOR
Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı
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