Erkan Zengin yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Erkan Zengin Adana Demirspor'da çıktığı 28 maçta 13 gol atarken 16 da asist yaptı.

Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.

Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi.

Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım bu transfer de gelmemde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adanademirspor başkanımız Murat sancak MetinKorkmaz abim ve Adanademirspor taraftarlarına hakkınızı helal edin hoşçakalın pic.twitter.com/HgBYMW8Wd6 — Erkan Zengin (@ErkanZ10) January 28, 2021