Erkan Zengin yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Tuzlaspor, tecrübeli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna dahil etti.
Adana Demirspor'dan ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuzlaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
- Erkan Zengin, Türkiye kariyerinde daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fatih Karagümrük formalarını giydi.
Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım bu transfer de gelmemde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adanademirspor başkanımız Murat sancak MetinKorkmaz abim ve Adanademirspor taraftarlarına hakkınızı helal edin hoşçakalın pic.twitter.com/HgBYMW8Wd6
Tuzlaspor ile anlaşmış bulunmaktayım bu transfer de gelmemde büyük fedakarlık yapan Fevzi bşk teşekkür ederim 1 yılımı geçirdiğim bundan önceki kulübüm Adanademirspor başkanımız Murat sancak MetinKorkmaz abim ve Adanademirspor taraftarlarına hakkınızı helal edin hoşçakalın pic.twitter.com/HgBYMW8Wd6— Erkan Zengin (@ErkanZ10) January 28, 2021