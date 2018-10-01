Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye teknik direktör önerdi

Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatına son veremedi.

Eski hakem Erman Toroğlu maçı değerlendirdiği Fotomaç'taki yazısında, Fenerbahçe'nin futbolunu sert bir dille şekilde eleştirdi. Toroğlu, "Sarı-lacivertli takım için dün gece teknik yorum, sistem analizi falan yapılamaz. Kötü demek, 'kötü' kelimesine haksızlık olur. Ancak rezalet kelimesi uyabilir…." yorumunda bulundu.

"Okan Buruk'u alacaksın ya da..."

Yazısında sarı-lacivertlilere teknik direktör önerisinde de bulunan Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe yönetimi şunu yapabilir. Ya Okan Buruk'u alacaksın teknik adam olarak takımın başına geçireceksin ya da Okan Buruk'a iyi bir para verip bir iki sene hiçbir kulüpte çalıştırmayacaksın. Çünkü nereye gitse o takımın başında F.Bahçe'nin başına çorap örüyor.."

Cocu'nun istifası istendi Fenerbahçe yönetimi Rizespor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Phillip Cocu’nun istifasını istedi. Ancak Hollandalı teknik adam görevinin başında olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli yönetimin bugün Cocu ile tekrar biraya gelerek hem kendisinin hem de takımın durumunu masaya yatıracağı öğrenildi. Yönetimin yapılan görüşmenin ardından büyük ihtimalle Cocu ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Podolski ve Eboue Fenerbahçelileri kızdırdı Süper Lig'de Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe mücadeleden 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı ve kötü gidişata dur diyemedi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcuları Lukas Podolski ve Eboue, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.Podolski Rize çay paketini öptüğü görüntüyle günaydın mesajı atarken, Eboue ise gülmekten ağlayan emoji kullanarak sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.İşte iki futbolcunun Rizespor maçının ardından yaptığı o paylaşımlar;Günaydin ☕️ pic.twitter.com/xNzHvbFemQ— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 1 Ekim 2018