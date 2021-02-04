Spor Erman Toroğludan yılın transferiyle ilgili flaş iddia
SÜPER LİG

Erman Toroğlu'dan yılın transferiyle ilgili flaş iddia

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ocak ayı transfer döneminde yapılan önemli transfer hamlelerine rağmen sürpriz bir çıkışta bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sırada bulunuyor.

Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig'de dev transferler yapıldı. Bunlardan en dikkat çekeni kuşkusuz Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesiydi. Bununla birlikte Galatasaray'ın Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın Cenk Tosun ve Trabzonspor'un Bakasetas transferleri de dikkat çekiciydi.

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu konuyla ilgili A Spor'da katıldığı bir yayında sürpriz bir çıkış yaparak ikinci yarıda sezonun transferinin Younes Belhanda olacağını söyledi.

Toroğlu, Faslı 10 numaranın sözleşmesinin biteceğini hatırlatarak sezonun kalan kısmında Galatasaray'ı sırtlayacak isimlerden biri olacağını iddia etti.

  • Younes Belhanda bu sezon çıktığı 18 lig maçında 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Faslı futbolcu Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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SPOR
Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?


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