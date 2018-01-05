Erol Bulut: Boutaib'i satmıyoruz

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut bir açıklama yaparak, bu sezon attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Khalid Boutaib’i satmayacaklarını söyledi.

"Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz"

Süper Lig’in ilk yarısında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandıran Faslı futbolcuya gelen teklifler üzerine bir açıklama yapan Erol Bulut, şunları söyledi;

“Bu futbolcumuz bu sene Dünya Kupası’nda forma giyecek. Ligin ilk yarısında takımı adına olumlu şeyler yaptı. Benim sistemimde olmasını istediğim bir futbolcumuz. Onu kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Khalid, Türkiye’de oynadıkça daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum.”