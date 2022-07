Erol Bulut: "Daha iyiye gitmemiz gerekiyor"

Yeni sezon öncesinde Bolu'da kamp yapan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

"Sezonu Sivas'ta açacağız"

Sezonu Sivasspor deplasmanında açacaklarını belirten Erol Bulut, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir lig olmasını diliyorum. Daha az hata yapılan, daha tempolu bir lig olmasını umut ediyorum. İlk maçımız Sivasspor ile. Sezonu Sivas'ta açacağız. İyi bir ekip, 3 sezondur Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kulübümüz. Zor bir deplasman. Biz hazırlıklarımızı ona göre gerçekleştireceğiz. İyi bir kura çektiğimizi söyleyebilirim. Sonuçta hem içerde hem dışarda her takımla oynayacaksınız. Hazırlığımızı iyi yapacağız. Gaziantep FK adına da hayırlı bir lig olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Transferler için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bulut, "Bu dönem, her takım gibi biz de transferler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Transfer komitemiz tespit edilen sporcuları transfer etmeye çalışıyor. Biraz, ağır gitse de inşallah önümüzdeki günlerde aramıza katılacak futbolcularla daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Şu an ilk kamp dönemi için Bolu'dayız. İki hazırlık maçı oynadık. Önümüzde oynayacağımız 7 hazırlık maçı var. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Gidecek futbolcular olacak. En iyi şekilde Gaziantep FK'yı temsil edecek, istediğimiz hedefe ulaştırabilecek futbolcuları seçip, lige o şekilde başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İyi bir karışım oluşturmaya çalışıyoruz"

Genç ve tecrübeli isimlerle iyi bir karışım oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Bulut, "Aramızdan gidenler, gelen oldu. Gidecek olanlar, gelecek olanlar var. Bu isimlerin hem genç olanı hem de tecrübeli olanı var. İleriye yatırım için futbolcular da kadromuzda dahil ettik, edeceğiz. Tecrübeli isimler de aramıza katılacak. İyi bir karışım kurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi inşallah sezon başlangıcında transferlerimizi yapmış olup, iyi hazırlıkla birlikte lige iyi başlangıç yaparız" dedi.

"Daha çok üretmemiz lazım"

Yabancı oyuncu kuralının her zaman serbest olması gerektiğini savunduğunu belirten Erol Bulut, "Ben yabancı kuralının serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu her zaman söyledim, savunmaya da devam edeceğim. Bu ligimizde, ülkemizde genç oyuncuları yetiştiremiyoruz, oynamıyorlar diye yorumlanıyor. Genç futbolcu konusu, tamamen altyapıyla ilgili bir sorun. Genç futbolcuların gelebilmesi için altyapıların daha iyi, hocalarımızın daha eğitimli olması lazım. Hocaların gençleri yönlendirmeleri, daha iyi hazırlayıp A takıma göndermeleri gerekiyor. Bu sadece U19'dan futbolcu aldım, oynamaya başladı, çok iyi değil. Öyle bir dünya yok. Futbolcuların daha hazır şekilde yukarı geliyor olmaları lazım. Bu da şu an bakıldığında ülkemizde tam anlamıyla yok. Birkaç takım, futbolcu hariç. Senede 2, 3 kişi çıkınca seviniyoruz. Genç oyuncu yetişti diye. Ancak bu yeterli değil. Daha çok üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Yabancı konusunda kriterler getirilebilir"

Yabancı oyuncu konusunda limitin serbest bırakılıp, belli kriterler konulabileceğini belirten Bulut, sözlerini, "Türkiye'ye hep yaşlı oyuncular geliyor deniliyor. 34, 35 yaşında futbolcular alınıyor. Tecrübeli isimler de alınması gerekiyor. Bir kriter getireceksek mesela 32 yaş üstü kısıtlı bir sayıda getirebilirsiniz. Gençlere yönelik, 24 yaş altı sayısını arttırabilirsiniz. Bunu federasyonumuz yapmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıllar, daha iyiye gitmesini umut ediyorum. Bu sezon 14 yabancı dışında, milli takımda oynamış 21 yaş altı 3 futbolcu daha bulundurabiliyorsunuz. Bu güzel bir başlangıç. Önümüzdeki yıllar bu daha da geliştirilebilir" ifadeleriyle noktaladı.