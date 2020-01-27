SÜPER LİG

Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Merkezi AA
Ersan Adem Gülüm en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyiyordu.

Ersan Adem Gülüm en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyiyordu.

Fotoğraf: AA

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm'ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

  • Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Denizlispor deplasmanında başına darbe alan J...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.