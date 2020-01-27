Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm'ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
- Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.
📌 Antalyasporumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oldu. Takımımız Adis Jahovic, Paul Mukairu ve Gustavo Blanco'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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📌 Antalyasporumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. hafta maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oldu. Takımımız Adis Jahovic, Paul Mukairu ve Gustavo Blanco'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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