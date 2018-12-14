Ersun Yanal kendi ekibiyle çalışacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu. Ersun Yanal'ın kendi ekibinden isimlerle yola devam edeceği belirtildi.

Skorer'in haberine göre Yanal'ın yardımcıları şöyle;

Recep Karatepe

Niyazi Eniseler

Volkan Kazak

Ersun Yanal'ın bu üç ismin dışında bir yardımcısının daha olacağı ifade edildi.