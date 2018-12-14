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Ersun Yanal kendi ekibiyle çalışacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu. 56 yaşındaki çalıştırıcının yoluna kendi ekibiyle devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal Ülker Stadı'nı gezdi.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal Ülker Stadı'nı gezdi.

Fotoğraf: DHA / DHA

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu. Ersun Yanal'ın kendi ekibinden isimlerle yola devam edeceği belirtildi.

Skorer'in haberine göre Yanal'ın yardımcıları şöyle;

  • Recep Karatepe
  • Niyazi Eniseler
  • Volkan Kazak
Ersun Yanal'ın bu üç ismin dışında bir yardımcısının daha olacağı ifade edildi.

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