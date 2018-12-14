Ersun Yanal kendi ekibiyle çalışacak

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını yapacak isimler de belli oldu. Ersun Yanal'ın kendi ekibinden isimlerle yola devam edeceği belirtildi.
Skorer'in haberine göre Yanal'ın yardımcıları şöyle;
- Recep Karatepe
- Niyazi Eniseler
- Volkan Kazak
Ersun Yanal'ın bu üç ismin dışında bir yardımcısının daha olacağı ifade edildi.
Ersun Yanal, Ülker Stadyumu'nda pic.twitter.com/RbvIp90LlR
Ersun Yanal, Ülker Stadyumu'nda pic.twitter.com/RbvIp90LlR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Aralık 2018
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