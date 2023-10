Ertuğrul Doğan: "Dünyanın en büyük şehir takımıyız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun ilgili hakemlerle alakalı alınan kararların uygulanmadığını belirterek, “Pendikspor maçından sonra bir konuşmam olmuştu, bu konuşmanın bile az olduğunu düşünüyorum. Kimseyi kırma taraftarı değilim ancak Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa yaparım ve geri adım atmam. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi’nin iyi niyetine inanıyorum çok da ciddi emek veriyor ancak bunlar ayrı konular. Sn. Büyükekşi’nin Merkez Hakem Kurulu’na ve altlarına hakim olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok net söylüyorum. Yaşanan şeylerin bir mantık çerçevesinde olabileceğini düşünmüyorum. Ben orada başka bir sistemin olduğunu düşünüyorum. Pendikspor maçında yaşanan pozisyonda hakem bizim kulübemize gelerek Mendy’nin rakip oyuncuya vurduğunu gözüyle gördüğünü söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Bu skandaldan sonra hakemin ceza aldığı bize iletildi ancak bir ceza almadığını da gördük. Ne orta hakem ne de yan hakem ceza almadı. Bu arada maçta sadece bizim değil Pendikspor’un da hakkı yendi. Biz doğruyu söylüyoruz. Bir hakemin ceza alması için ne gerekiyor? Doğruyu sadece kendin için söylersen ve adaleti kendin için ararsan sistem değişmez. Üç İstanbul takımı inanılmaz medya gücüyle beraber her şeyin üzerine gidiyor bunu biz görüyoruz. Herkes 'benim hakkım yenildi' diyor ama Anadolu takımlarına yapılan yanlışlar konuşulmuyor. Adalet istiyoruz ya hani, Pendikspor da İstanbul takımı ama biz doğruyu söylüyoruz. Örneğin Hatayspor bizi hakkıyla yendi. Burada yalan konuşursam eğer herkes bu adam doğruyu söylemiyor der. İletişimin bu kadar iyi olduğu yerde insanlar artık yalan ile doğruyu ayırt edebiliyor. Aklı başında insanlar buna inanmazlar. Özellikle derbilerde 2-3 hakem var, hepsini bunlar yönetiyor. Maç sonu kendilerine karşı yapılan eleştirinin ve hakaretin sınır yok. Hakemin bütün bunlardan sonra bir dahaki maçı normal yönetme şansı var mı? Bundan biri etkilenmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten öyle şeyler oluyor ki hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Trabzonspor’un başına gelenlerin haddi hesabı yok. Biz bunları göre göre büyüdük. Benim hayatım bu travmaları yaşayarak geçti. Dolayısıyla biz artık her şeyi sağlama almak zorundayız. Türkiye’de neler olabileceğini tahmin ediyoruz o yüzden her yerde hakkımızı koruyup savunacağız. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Sahaya çıkan herkes top oynasın yensin ya da yenilsin. Bizi yenen takımlar da elbette olacak. Mesela herhangi birisi Adana Demirspor maçında Edin Vişça’nın arkadan itildiği pozisyonu izleyip penaltı değil diyemez. Çünkü adama 'kör müsün?' diye sorarlar. Pendikspor maçında da söylediğim gibi, hakem eliyle bile gördüğünü söyleyip el işaretiyle yalan söylüyor. Sn. Mehmet Büyükekşi’ye soruyorum bu hakem ceza almıştı, beni de arayıp söylemiştiniz. Bana da anlattınız bu hakemler ceza aldı diye. Ne oldu bu cezaya? Rica ediyorum bunu açıklasınlar” diye konuştu.