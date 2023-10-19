Ertuğrul Doğan: "Dünyanın en büyük şehir takımıyız"

Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun ilgili hakemlerle alakalı alınan kararların uygulanmadığını belirterek, “Pendikspor maçından sonra bir konuşmam olmuştu, bu konuşmanın bile az olduğunu düşünüyorum. Kimseyi kırma taraftarı değilim ancak Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa yaparım ve geri adım atmam. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi’nin iyi niyetine inanıyorum çok da ciddi emek veriyor ancak bunlar ayrı konular. Sn. Büyükekşi’nin Merkez Hakem Kurulu’na ve altlarına hakim olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok net söylüyorum. Yaşanan şeylerin bir mantık çerçevesinde olabileceğini düşünmüyorum. Ben orada başka bir sistemin olduğunu düşünüyorum. Pendikspor maçında yaşanan pozisyonda hakem bizim kulübemize gelerek Mendy’nin rakip oyuncuya vurduğunu gözüyle gördüğünü söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Bu skandaldan sonra hakemin ceza aldığı bize iletildi ancak bir ceza almadığını da gördük. Ne orta hakem ne de yan hakem ceza almadı. Bu arada maçta sadece bizim değil Pendikspor’un da hakkı yendi. Biz doğruyu söylüyoruz. Bir hakemin ceza alması için ne gerekiyor? Doğruyu sadece kendin için söylersen ve adaleti kendin için ararsan sistem değişmez. Üç İstanbul takımı inanılmaz medya gücüyle beraber her şeyin üzerine gidiyor bunu biz görüyoruz. Herkes 'benim hakkım yenildi' diyor ama Anadolu takımlarına yapılan yanlışlar konuşulmuyor. Adalet istiyoruz ya hani, Pendikspor da İstanbul takımı ama biz doğruyu söylüyoruz. Örneğin Hatayspor bizi hakkıyla yendi. Burada yalan konuşursam eğer herkes bu adam doğruyu söylemiyor der. İletişimin bu kadar iyi olduğu yerde insanlar artık yalan ile doğruyu ayırt edebiliyor. Aklı başında insanlar buna inanmazlar. Özellikle derbilerde 2-3 hakem var, hepsini bunlar yönetiyor. Maç sonu kendilerine karşı yapılan eleştirinin ve hakaretin sınır yok. Hakemin bütün bunlardan sonra bir dahaki maçı normal yönetme şansı var mı? Bundan biri etkilenmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten öyle şeyler oluyor ki hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Trabzonspor’un başına gelenlerin haddi hesabı yok. Biz bunları göre göre büyüdük. Benim hayatım bu travmaları yaşayarak geçti. Dolayısıyla biz artık her şeyi sağlama almak zorundayız. Türkiye’de neler olabileceğini tahmin ediyoruz o yüzden her yerde hakkımızı koruyup savunacağız. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Sahaya çıkan herkes top oynasın yensin ya da yenilsin. Bizi yenen takımlar da elbette olacak. Mesela herhangi birisi Adana Demirspor maçında Edin Vişça’nın arkadan itildiği pozisyonu izleyip penaltı değil diyemez. Çünkü adama 'kör müsün?' diye sorarlar. Pendikspor maçında da söylediğim gibi, hakem eliyle bile gördüğünü söyleyip el işaretiyle yalan söylüyor. Sn. Mehmet Büyükekşi’ye soruyorum bu hakem ceza almıştı, beni de arayıp söylemiştiniz. Bana da anlattınız bu hakemler ceza aldı diye. Ne oldu bu cezaya? Rica ediyorum bunu açıklasınlar” diye konuştu.
“Geçtiğimiz günlerde Trabzonluların olduğu bir etkinliğe katıldım. Bir hanımefendi bana bir soru sordu ve dedi ki ‘Şu an takımda hangi iki futbolcuyu görmek istersiniz?” Ben de kendisine ‘Biz Hami Mandıralı’nın frikik golleriyle büyüdük. Yeni nesil bunu tam anlamıyla bilmese de statta izlemiş biri olarak harika duygular idi. 20 metre topa geriliyordu tam bir aksiyon filmi gibi ve sonrasında tribünde olmana rağmen topu görmüyordun çünkü o kadar hızla kaleyi gidiyordu. İnanılmaz bir duygu. Fatih Tekke de aynı şekilde. Altyapıdan keşke yine böyle isimler çıksa. Zor ama imkansız değil tabii ki. Bildiğiniz üzere Abdullah hocamızın geldiği ilk dönem, Double-Pass firması ile çalışmaya başlamıştık. Bizden sonra Türkiye Futbol Federasyonu da onlarla beraber çalışamaya başladı. Altyapıdaki sistemi bu sayede komple değiştirdik. Trabzon’da belli başlı yapılar vardır ve bunları bozmak zordur ancak ben oradakilere 'doğru neyse onu yapacaksınız' dedim. Sil baştan yeni bir organizasyon yapıldı. Bugüne kadar çalışanlar da emek verdiler onlara da teşekkür ederiz. Bu hikayeyi uygulayan ve yapıya uyum sağlayanlar Avrupa’da önemli kulüplere gitti. Kimsenin hakkının yenmediği, eğitimden sağlığa ve diğer her şeyin yapıldığı; sağlıklı ve sakatlıksız büyüyen bir altyapı kurmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda çabalarımız sürüyor.”
“Taraftarlarımızın takımımıza ve hocamıza her zamankinden daha çok sahip çıkması lazım. Trabzonspor taraftarı takımının yanında durduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. En büyük gücümüz taraftarımızdır. 38 yıl üzerine kupa sevinci yaşadık, bu süreçte 2-3 tane de skandal hatalar ve operasyonlarla hak ettiğimiz kupaları alamadık. Tüm bunlara rağmen yeni nesil Trabzonspor sevdasıyla büyüyor. 'Biz dünyanın en büyük şehir takımıyız' derken işte bunun için diyordum. Buna benzer bir sevda başka bir yerde yok. Hayatını Trabzonspor ile yaşayan bir topluluk var. Tekrardan bütün taraftarlarımızı 7’den 70’e Pazartesi günü oynayacağımız 'Şampiyon Teknik Direktörümüzün' de ilk maçı olan Corendon Alanyaspor maçına bekliyoruz. Taraftarlarımız her zaman bizimle beraber, takımıyla beraber oldular ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini biliyorum aynı zamanda da inanıyorum”