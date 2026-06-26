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Ertuğrul Doğan duyurdu: Süper Lig'de büyük değişiklik kapıda

Ertuğrul Doğan duyurdu: Süper Lig'de büyük değişiklik kapıda

17:4826/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Ertuğrul Doğan basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Ertuğrul Doğan basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, kulüplerin yabancı oyuncu kuralından memnun olmadığını söyledi. Doğan ayrıca, Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin Süper Lig'de uygulanması için ortak karar aldıklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


"Hiç kimse yabancı kuralından memnun değil"

Kulüplerin mevcut yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ortak bir rahatsızlığı olduğunu ifade eden Doğan, "Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibarıyla hiç kimse yabancı kuralından memnun değil" dedi.


Doğan, konuyla ilgili Kulüpler Birliği bünyesinde çalışma yapılacağını belirterek, kulüplerin görüşlerinin toplanacağını söyledi.


"Federasyonun kararına saygılıyız"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygı duyduklarını vurgulayan Doğan, düzenlemenin değiştirilebileceğini şu ifadelerle dile getirdi:


"Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."


Çipli top ve gol çizgisi teknolojisi talebi

Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği'nin ortak kararıyla Dünya Kupası'nda kullanılan teknolojilerin Türkiye'de de uygulanmasını istediklerini açıkladı. Doğan, "Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisinin Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin ortak kararı oldu. Federasyonumuzla bu konuda görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.




#Kulüpler Birliği
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