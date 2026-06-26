Ertuğrul Doğan duyurdu: Süper Lig'de büyük değişiklik kapıda

Kulüplerin mevcut yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ortak bir rahatsızlığı olduğunu ifade eden Doğan, "Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibarıyla hiç kimse yabancı kuralından memnun değil" dedi.

"Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz."