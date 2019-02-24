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Erwin Koeman'dan Ali Koç'a: Cezalandırıldı

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yardımcısı olan ve Cocu gönderildikten sonra takımın başına geçen Erwin Koeman, Hollanda basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, sarı lacivertlilerdeki dönemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a farklı kaybettiği maçtan sonra takımı, İstanbul'a otobüsle göndermişti.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a farklı kaybettiği maçtan sonra takımı, İstanbul'a otobüsle göndermişti.

Umman Milli Takımı'nın başına geçen Erwin Koeman, Fenerbahçe dönemi hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Koeaman, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve kulübü bir taraftar gibi yönettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının takımın otobüsle döndüğü Akhisar deplasmanında yaşanılanlar hakkında söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte Koeman'ın NOS Sport'a verdiği demeçten öne çıkanlar;

  • -"Akhisar maçından sonra Ali Koç soyunma odasına geldi ve 'Takım, otobüs ile yönetim ise uçak ile İstanbul'a dönecek' dedi. Sonra tanrı direkt onu cezalandırdı. Çünkü sisten dolayı uçak geç kaldı ve biz onlardan daha önce İstanbul'a vardık.
  • -"Ali Koç çok büyük bir Fenerbahce taraftarı ve bundan dolayı takımı da bir taraftar gibi yönetiyor"

Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın başına getirildi.
Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın başına getirildi.

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