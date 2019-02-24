Erwin Koeman'dan Ali Koç'a: Cezalandırıldı

Umman Milli Takımı'nın başına geçen Erwin Koeman, Fenerbahçe dönemi hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Koeaman, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve kulübü bir taraftar gibi yönettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcının takımın otobüsle döndüğü Akhisar deplasmanında yaşanılanlar hakkında söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte Koeman'ın NOS Sport'a verdiği demeçten öne çıkanlar;