Erzurumspor ve Denizlispor: Küme düşme kaldırılsın

Türkiye Futbol Federasyonu'na küme düşmenin kaldırılması için başvuruda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor, girişimlerini sürdürdüklerini açıkladı.

Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düşen BB Erzurumspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuz TFF 1'inci Lig'de 2019-2020 sezonunun başında bütçe çalışmalarını yaparken, borçlanma ve harcama kalemlerini bir sonraki yıl 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de yer alacak şekilde yapmış, planlamamızı ve transfer çalışmalarımızı Süper Lig gelirlerini de baz alarak bu doğrultuda gerçekleştirmiştik. Fakat Süper Lig'e yükseldiğimiz sezon TFF tarafından ligden düşmenin kaldırılması ve 21 takımlı lig ihdas edilmesi kararı sonrası kulübümüzün gelirlerinin ciddi oranda azalması sebebiyle oldukça zor bir sezon geçirdik. 1 puanla ligden düşmemizin birçok sebebi olduğu gibi bu kararın da ekonomik olarak kulübümüze etkisi olmuştur.

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Her yıl ülkemiz ve birçok ülke liginde üç takımın düşürüldüğü futbol liglerinde bu sezon 4 takımın düşmesi kararı yine kulübümüzün olumsuz etkilendiği bir diğer husustur. Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Takdir TFF Yönetim Kurulu üyelerimizindir."

"Ligden düşme kaldırılsın"

Bu sezon Süper Lig'e veda eden Denizlispor, salgın sürecinin kulüplere verdiği olumsuz etki nedeniyle bu yıl da ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda salgının yanında kur dalgalanmaları ve yayın geliri düşüşünden olumsuz etkilendiği belirtildi. TFF tarafından ödenen galibiyet primlerinin düşmesi ve yayıncı kuruluş ödemelerinde yaşanan aksaklıkların kulübü ciddi bir çıkmaza sürüklendiğinin savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küme düşmenin kaldırıldığı 2019-20 sezonunun son 9 haftasını etkileyen salgın süreci, 2020-21 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı, kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yeniden yer almalıdır. Süper Lig'e veda etmek zorunda bırakılan 4 kulüp ve bu kulüplerin yaklaşık 10 milyon taraftarı Süper Lig heyecanını yaşamaya devam etmeli, ülke futbolu adına güzel bir karara imza atılmalıdır. Bu konuda gerekli tüm adımları atacağımızı tüm kamuoyuna bildirir, nihai kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından adil bir şekilde verileceğine inandığımızı belirtiriz."