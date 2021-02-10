Spor Erzurumsporun kasasından 1 milyon TL çalındı
SÜPER LİG

Erzurumspor'un kasasından 1 milyon TL çalındı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Devre arasında takımdan ayrılan İbrahim Akdağ'ın sözleşme feshi olarak ödediği 1 milyon TL tutarındaki senet, kulüp kasasından çalındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumspor ligde 18. sırada bulunuyor.
Erzurumspor ligde 18. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Erzurumspor, hırsızlık olayıyla büyük bir şok yaşadı. Kasada duran 1 milyon TL tutarındaki senet, kulüp çalışanı tarafından çalındı.

Kulüp çalışanı çaldı

Erkhaber'de yer alan haberde, takım kaptanı İbrahim Akdağ'ın devre arasında Erzurumspor'dan ayrılmak için kulübe ödediği 1 milyon TL tutarındaki senedin kulüp kasasından çalındığı iddia edildi. Senedi, kulübün muhasebesinde görevli olan personelin alıp tahsil ettiği kaydedilirken, kulüp çalışanının görevine son verildiği ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, senedi alan kişinin, kulüpten alacaklarını tahsil etmek için böyle bir yola girdiği iddia edildi.


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