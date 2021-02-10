Erzurumspor'un kasasından 1 milyon TL çalındı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Erzurumspor, hırsızlık olayıyla büyük bir şok yaşadı. Kasada duran 1 milyon TL tutarındaki senet, kulüp çalışanı tarafından çalındı.

Kulüp çalışanı çaldı

Erkhaber'de yer alan haberde, takım kaptanı İbrahim Akdağ'ın devre arasında Erzurumspor'dan ayrılmak için kulübe ödediği 1 milyon TL tutarındaki senedin kulüp kasasından çalındığı iddia edildi. Senedi, kulübün muhasebesinde görevli olan personelin alıp tahsil ettiği kaydedilirken, kulüp çalışanının görevine son verildiği ifade edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, senedi alan kişinin, kulüpten alacaklarını tahsil etmek için böyle bir yola girdiği iddia edildi.

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BB Erzurumspor, takım kaptanı İbrahim Akdağ'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. https://t.co/81O2AV0qC3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021



