Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı

Arda Kardeşler'in Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçın 43. dakikasında penaltı kararı vermediği pozisyon sosyal medyada tartışma çıkardı. Kardeşler, VAR'ın 'izle' uyarısının ardından kenara gelerek pozisyonu tekrar izledi ve 10 saniye içerisinde penaltı noktasını gösterdi.

Arda Kardeşler'in VAR incelemesi ve kararını düzeltme süresi 10 saniye sürdü ve Süper Lig'de en hızlı alınan VAR kararı olarak tarihe geçti.

Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz bu pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

“3 metreden çok açık bir penaltıyı veremiyorsan o FIFA kokartını taşıyamazsın..!! Arda KARDEŞ"