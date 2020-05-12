Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'ye play-off önerisi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, TFF'nin son dönemde aldığı kararları doğru bulmadığını dile getirerek, "Salgın sorununun ülkemizi derinden etkilediğinden beri federasyonun almış olduğu kararları, süreç ve zamanlama olarak çok isabetli bulmuyorum" dedi.

Salgının ilk döneminde liglerin oynanmamasına yönelik taleplerin TFF tarafından uygun görülmediğini aktaran Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ligler seyircisiz oynansın, hatta oynanmasın' feryatları yükselirken federasyon 'Hayır oynanacak' dedi. Sonuçlarını gördük. Bu sonuçları en ağır yaşayan kulüplerden biri de biziz. Bu kadar bilgi birikimi ve veri varken, federasyonun, anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığının desteğini almaksızın veya sorumluluğu paylaşmaksızın, '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Hem sporsever bir yurttaş hem de Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı olarak yadırgıyorum. Spor müsabakalarındaki tek paydaş onu yöneten federasyon, müsabakalar katılan sporcular, idareciler ile basın mensupları değil. Bunların aileleri var. Bu takımlara gönül veren taraftarlar var."

Galatasaray Kulübü Voleybol Federasyonunun kararına karşı çıktı Sarı-kırmızılı kulüp, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin oynanarak tamamlanmasını talep etti.Galatasaray Kulübünden TVF'ye gönderilen yazıda, "Gerekli sağlık önlemlerinin alınması kaydıyla Galatasaray Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonunun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanmasını talep etmekteyiz. Bu haliyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesine karşı olduğumuzu da bilgilerinize arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladıSarı-kırmızılı voleybol takımları, normal sezonda Efeler Ligi'ni 3, Sultanlar Ligi'ni ise 4. sırada tamamlayarak play-off'a oynamaya hak kazanmıştı.Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.— Mehmet Akif Üstündağ (@makifustundag) May 11, 2020

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu, maçların oynanması için uygun şartların bulunmadığını savunarak, "Şimdi 12 Haziran'da oynanacağını varsayalım, ülkemizde bir seyahat yasağı var şu anda. Deplasmana gidecek takımlar nasıl seyahat edecek. Hangi otellerde hangi şartlarda kalacaklar. Federasyon tarafından bu düşünülmüşse açıklanmalı ki insanlarda en ufak bir endişe olmasın. Burada en önemli unsur olan sporcularımız ne düşünüyor? Sağlık konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde bunlara 'Hadi gelin oynayacaksınız' diye bir emir veremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların uzun zamandan beri bağlı bulundukları derneklerden ziyade kendilerini transfer eden anonim şirketlerinin çalışanları statüsünde olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir işçi işveren ilişkisi var. Ligler açıldıktan sonra bizim bir idarecimiz, sporcumuz salgına yakalanırsa, bu çalıştığı sırada uğradığı bir kaza olacak sonuçta. Burada iş kanunu, sigortalar devreye girer. Bunun altından kim kalkacak. Liglerin 12 Haziran'da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Bunun belli olması lazım. Bu işin önce takip edilebilir bir sorumlusunun çıkması lazım. Çok başarıyla bu işi sürdüren Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu var, onlardan oynanabileceği konusunda bir yeşil ışık gelmedi. Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli. Federasyonun protokolünü gördük. Bunların büyük bir çoğunluğu uygulanamayacak şartlar. Umarım federasyon bu kararını tekrar gözden geçirir ve yeni bir karar alır."

TFF'den 12 Haziran açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu. Bu tarihin belirlenmesinin ardından bazı kulüpler ligin oynanmasını isterken bazıları ise ligin oynanmaması gerektiği savundu. TFF'den bugün yapılan açıklamadaysa "Öncelikli ve tek amacımız liglerin, tek bir sağlık sorunu yaşanmadan sahada yarışarak bitmesidir. Yönetim kurulunun "yeni normallere" göre bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır" ifadelerine yer verildi. TFF'den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:"Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in medyanın değerli mensuplarıyla birlikte yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine bir açıklama daha yapılması Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Bilinmesini isteriz ki, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinin, profesyonel liglerin, futbol ailesinin paydaşlarından tek bir ferdinin sağlık sorunu yaşamadan bitirilmesi dışında bir amacı yoktur.Futbol ailesinin tüm fertlerine ve güzide kulüplerimize gönül vermiş tüm futbolseverlere karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Ve ilk günden bu yana bu sorumluluğa uygun olarak hareket etmeye gayret ediyoruz. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in "Şimdilik" vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen "Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu" yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynatılmasına, ilk ölümlü vakaların sonrasında da liglerin ertelenmesine başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde, devletin ilgili makamları ve yetkililerle istişareler yaparak karar verdik. Bu anlamda, devletin yetkili kişi ve kurullarıyla yapılan istişarelerin ardından, Avrupa'da bu konuda radikal kararları en çabuk veren federasyonun Türkiye Futbol Federasyonu olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020 Salgında vakalar artarken liglerin ertelenmesi konusunda karar veren Yönetim Kurulumuzun, salgının kontrol altına alınma dönemine geçtiği günlerde, devletin yetkili kurullarının ilan ettiği "yeni normallere" dikkat ederek 40 gün sonrası için bir takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir… Yeni normale giden süreçte, diğer alanlarda kararlar nasıl devletin ilgili ve yetkili kurullarının onayı ve tavsiyesiyle hayata geçiriliyorsa, futbol müsabakalarının fiilen başlaması da belli kurallar dahilinde olacaktır.Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in basın toplantısı ile açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihi de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleri ile paylaşılmıştır. Sayın Başkanımız basın toplantısında, "Şimdilik" vurgusunu işte bu yüzden üstüne basa basa yapmıştır. Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte, ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır.Üstelik önümüzde gözlem yapabileceğimiz yarışmalar da olacak… Biz UEFA'nın hazırlayıp tüm ülke federasyonlarıyla paylaştığı taslak Avrupa Kupaları fikstür çalışmalarına istinaden, liglerin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak açıkladık. Almanya'da ligler 16 Mayıs'ta başlıyor… 30 Mayıs'ta ligleri başlatma kararı alan çok sayıda Avrupa ülkesi var… Hem ülkemizdeki süreci gözleyeceğimiz hem de bu liglerde yaşananlardan çıkarımlar yapabileceğimiz uzun bir süreç bizi bekliyor.Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayınTFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü 1 Mayıs tarihinde yayınlamıştır. Bu protokolün futbol maçlarının oynanmasına ilişkin ne bir izin ne de bir tavsiye kararı olmadığı açıktır. Protokol, antrenmanların başlaması ve ilgili süreçte sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenleri barındıran bir çerçeveden oluşmaktadır. Protokolde antrenmanların başladığı ilk 2 haftada futbolcuların 10'ar dakika arayla sahaya çıkması önerilmesine rağmen, antrenmanlara başlayan bazı takımların futbolcularının birbirlerine sarılarak verdiği pozlar dikkatlerden kaçmamıştır. Tesislerde bulunan malzemecilerden güvenlik personeline, futbolcudan aşçıya herkesin kendine, ailesine, takım arkadaşına ve kulübüne karşı sorumluluğu vardır.Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek isteriz. Ülkemiz son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında dev adımlar atmıştır. Bu başarılarda başta Bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızın da katkısı büyüktür… Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık camiası dünyada parmakla gösterilecek başarılı bir performansa imza atmıştır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere sağlık camiamızın, futbol gibi çok farklı noktalarda paydaşları bulunan, maalesef her türlü sportif kararlar üzerinden bile büyük spekülasyonlar yapılan bir mecraya çekilmesine gönlümüz razı olamaz, olmayacaktır.Biz liglerin başlatılma kararıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz… Yeter ki beklentiler, Covid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın.Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir.Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz.Bu salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."Video: TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor

"İlk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapılabilir"

Eşref Hamamcıoğlu, Süper Lig'in tamamlanması konusunda zaman zaman farklı senaryoların da konuşulduğunu anlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlardan biri 'Beyaz Lig' yapmak. Yani ligi bu sene oynanmamış kabul etmek. Bu da spor ruhu açısından büyük adaletsizlik olur diye düşünüyorum. Çünkü yıl boyunca başarı için mücadele etmiş sporcularımız var. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın."

"Başkanımızın mücadeleci kişiliği, bu işin üstesinden gelmesini sağlayacaktır"

Eşref Hamamcıoğlu, hastalığı nedeniyle ameliyat geçiren kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Sizin aracılığınızla bir kere daha değerli Başkanımıza, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek istiyorum. En büyük temennimiz bir an önce şifa bulup, tekrar aramıza dönmesidir" dedi.

Mustafa Cengiz'in ilk ameliyatının başarılı geçtiğini anlatan Hamamcıoğlu, "Dualarımızla ve pozitif enerjiyle kendisine destek vermekten başka bir şey şu an elimizden gelmiyor. Şimdilik sadece yakınları görüşüyor. Mesaj yoluyla temennilerimizi iletebildik. İlk olarak beyin ameliyatı yapıldı. Başarıyla geçtiğini öğrendik. Arızalı olabilecek hadisenin ortadan kaldırıldığını duyduk, sevindik. Bundan sonra diğer aşamalar devam edecektir. Kendisine güç diliyoruz. Başkanımızın mücadeleci ve inatçı kişiliği, bunu pozitif anlamda söylüyorum, bu işin üstesinden gelmesine en büyük yardımı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Topyekün bir seferberlik lazım"

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın da diğer kulüpler gibi koronavirüs salgınından etkilendiğini vurgulayarak, "Galatasaray da gelir gider üzerine kurulmuş bir kulüp. Fakat bir şirketten farklı olarak kendisine gönülden bağlı taraftarları var. Burada beklenen gelirler sağlanamıyor. Bunların en önemlisi de maç gelirleri. Diğer yandan Galatasaray'ın olmazsa olmazı olan taraftarlar müsabaka keyfinden mahrum kaldı" diye konuştu.

Tahmin edilemeyen salgına karşı bir plana sahip olmadığını aktaran Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray salgından ilk etkilenen kulüplerden biridir. Hocamız, ikinci başkanımız ve diğer yöneticilerimiz bundan ilk başta etkilendi. Şükürler olsun ki sağlık kuruluşlarının olağanüstü desteğiyle bunu hasarsız atlattık. Ancak bu sorun bitti demek değildir. Bütün dünya bir ikinci dalgadan söz ediyor. O bakımdan diğer kulüpler gibi Galatasaray'ın maddi hasarı çok olacaktır. Türkiye'de zaten kulüplerin maddi durumları çok iyi değildi. Bir de üzerine böyle salgın gelince bunun altından kalkabilmek için topyekün bir seferberlik lazım. Buna kamunun da iştirak etmesi lazım."

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 6, 2020

"Yeniden yapılanmanın mutlaka sağlanması lazım"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, son yıllarda kulüplerin yaptığı büyük harcalamalar nedeniyle ağır borç yükü altına girdiğini dile getirerek, "Giderlerinizi net olarak biliyorsunuz ama gelirlerinizi tahmin etmeniz çok zor. Şu an kesinleşmiş giderleriniz var ama kesinleşmemiş, hatta gerçekleşme ihtimali çok az olan gelirleriniz var. O bakımdan artık Türkiye'deki tüm spor kulüplerininin, futbol branşı başta olmak üzere öz kaynaklarına dönmesi gerekiyor. Mesleğinin sonuna gelmiş yabancı futbolculara yatırım yapmak yerine yaygın bir altyapıya yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Altyapıdan çıkardıkları sporcularla başarıya ulaşan Türk ve yabancı takımların olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sabır meselesi. Bu sabrı gösterebilecek spor kamuoyu, spor basını, taraftar kitlesi lazım. Bu şekilde devam edilmesi çok zor. Her şey yolunda gitseydi bile kulüpler zarardaydı. Eskiden, işler parayla çözülebileceği dönemlerde kulüpler mutlaka paralı başkan arardı. Çünkü o başkan ve birkaç yöneticinin paralarıyla bu işler hallolurdu. Görüyorsunuz, bugün çok güzel örnekler var ülkemizde. En paralı başkanların olduğu kulüpler bile artık işlerin böyle gitmeyeceğini anlamış vaziyette. Keşke bu gerçeği salgın vesilesiyle anlamamış olsaydık. Galatasaray da mutlaka bunu yapmak zorundadır. UEFA ile görüşülerek mevcut futbolcuların sözleşmelerinin gözden geçirilmesi elzemdir. Salgın sonrasında ülkemizdeki kulüplerde bir yeniden yapılanmanın mutlaka sağlanması lazım."

Futbolda 'Yeni Normal' düzene geçiliyor [😷⚽] pic.twitter.com/0X4J0rHKXk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 9, 2020

Eşref Hamamcıoğlu, salgın nedeniyle 28 Mart'ta yapmayı planladıkları mali genel kurulun ertelendiğini anımsatarak, "En iyi ihtimalle eylül ayında yapılır gibime gelir. Bunun kararını verecek olan yönetim kuruludur. Ertelenen divan kurulu toplantımızı da 23 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapacağız" şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı derinden sarstığını ve insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini aktaran Hamamcıoğlu, "Bazı şeylerin değerini daha iyi anlamaya başladık. Bu salgın dünyada tamamen bittikten sonra insanlar bazı şeyleri gözden geçirip, daha basit yaşayacak diye düşünüyorum. Yeni bir düzen kuruluyor, buna ayak uydurmaya gayret edeceğiz. Umarım bu durumdan hem ülke hem de dünya olarak çok çabuk çıkarız" değerlendirmesinde bulundu.