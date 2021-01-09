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Everton Cenk Tosun'un golünü izle

Cenk Tosun ilk 11'e attığı şık golle 'Merhaba' dedi

İngiltere FA Cup mücadelesinde Everton ile Rotherham karşı karşıya geldi. Uzun bir aradan sonra ilk 11'de mücadeleye başlayan milli oyuncu Cenk Tosun, attığı şık golle ilk 11'e adeta 'Merhaba' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun'un topu filelerle buluşturduğu o an.

Cenk Tosun'un topu filelerle buluşturduğu o an.

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Premier Lig ekiplerinden Eveton sahasında Championship takımlarından Rotherham'ı konuk etti. Mücadeleye milli oyuncumuz Cenk Tosun ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Gordon'ın ara pasında, arka boşluğa çok iyi kaçan Cenk Tosun bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalecinin üstünden attığı şık aşırtmayla topu filelerle buluşturan milli oyuncu bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Cenk Tosun'un attığı şık gol;

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