Cenk Tosun ilk 11'e attığı şık golle 'Merhaba' dedi

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Premier Lig ekiplerinden Eveton sahasında Championship takımlarından Rotherham'ı konuk etti. Mücadeleye milli oyuncumuz Cenk Tosun ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın henüz 8. dakikasında attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Gordon'ın ara pasında, arka boşluğa çok iyi kaçan Cenk Tosun bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kalecinin üstünden attığı şık aşırtmayla topu filelerle buluşturan milli oyuncu bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Cenk Tosun'un attığı şık gol;