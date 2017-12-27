Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

Everton Kulübü, Beşiktaş'ın Cenk Tosun için 20 milyon poundu gözden çıkarıldığı yönündeki haberi yalanladı.
Daily Mail'de yer alan haberi yayınlayan İngiliz ekibi, "Bu sayfadaki görüşler yerel ve ulusal basından alınmıştır ve Everton'ın görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada, Moussa Dembele'nin transferine ilişkin iddia da yalanlandı.
📰 | Catch-up on all the transfer talk in our daily round-up of what the papers are saying about Everton.https://t.co/Uq4cTX3Bkz pic.twitter.com/8JFPvimHsJ
📰 | Catch-up on all the transfer talk in our daily round-up of what the papers are saying about Everton.https://t.co/Uq4cTX3Bkz pic.twitter.com/8JFPvimHsJ— Everton (@Everton) 27 Aralık 2017
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