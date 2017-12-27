SÜPER LİG

Everton'dan Cenk Tosun açıklaması

Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'un transferine ilişkin İngiliz basınında yer alan haberi yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 13 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 13 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Everton Kulübü, Beşiktaş'ın Cenk Tosun için 20 milyon poundu gözden çıkarıldığı yönündeki haberi yalanladı.

Daily Mail'de yer alan haberi yayınlayan İngiliz ekibi, "Bu sayfadaki görüşler yerel ve ulusal basından alınmıştır ve Everton'ın görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, Moussa Dembele'nin transferine ilişkin iddia da yalanlandı.

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