Evra adım adım Galatasaray'a

Galatasaray, sol bek problemini Fransız oyuncu Patrice Evra ile çözüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz haftalarda Marsilya ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 36 yaşındaki Patrice Evra'nın menajeri Frederico Pastorello'yu İstanbul'a davet etti. Bir aksilik çıkmazsa, tarafların 2-3 gün içinde buluşması bekleniyor.

Evra'nın Galatasaray'n ilgisine olumlu yanıt verdiği, Pastorello ile Galatasaray arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi gibi detayların konuşulacağı belirlendi.

2 milyon 250 bin euroluk teklif

Sarı-kırmızılı kulübün sol bekteki 1 numaralı adayı Evra değil. Ancak olası bir prensip anlaşması halinde, diğer adaylarla yapılacak görüşmelerde Galatasaray'ın eli güçlenecek. Galatasaray'ın, Evra'ya 1,5 yıllık 2 milyon 250 bin euro tutarında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

Taraftarını tekmelemişti

Evra geçtiğimiz aylarda kendi taraftarını tekmelediği için UEFA tarafından kulüp organizasyonlarından men edilmiş, Marsilya ise oyuncuyla yollarını ayırmıştı.