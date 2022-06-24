Spor Eyüpspordan Kazımcan Karataş açıklaması "Hülle değil proje"
TRANSFER

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması: "Hülle değil proje"

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, tartışmalara neden olan Kazımcan Karataş'ın transferi hakkında konuştu. Kulaksız, "Bu bir yatırım projesi, hülle değil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Eyüpspordan Kazımcan Karataş açıklaması: Hülle değil proje
Kazımcan, Altay formasıyla çıktığı 32 maçta 1 gol atıp, 2 de asist kaydetti.

1. Lig ekibi Eyüpspor'un Kazımcan Karataş transferi spor kamuoyunda gündem oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için rekabet ettiği oyuncunun eflatun-sarılı takıma imzası sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, bu transfere açıklık getirirken Galatasaray'ın dışındaki Süper Lig'in büyük kulüplerine de çağrıda bulundu.

"Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz"


Spor Arena'ya konuşan Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle değil. Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz. Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz. Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz. Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

Erencan'ı örnek verdi

Erencan Yardımcı örneği de veren Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı'yı Alanyaspor'a kiraladık. 1 yıl daha orada oynayacak ve Süper Lig vitrininde kalacak. Bizim hedefimiz Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartıp bu oyuncuları kendi kulübümüzde oynatarak Türk futboluna ve A Milli Takım'a kazandırmak" ifadelerini kullandı.


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