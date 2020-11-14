F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli’nden geçtiği anları yayımladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.
F1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başladı
Formula 1’de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini “pole” pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005’te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Sebastian Vettel 2011’de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009’daki galibi Sebastian Vettel ile 2010’da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.Geleneği Button bozduİstanbul Park Pisti’nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı. Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix’sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel’i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul’da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı. 2010’da sıralama turlarının galibi Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.F1 antrenman turları ne zaman başlayacak?Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başladı. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.00’de düzenlendi. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.Formula 1'de ilk antrenman turu yapıldı9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si 5,3 kilometrelik pistte 1,5 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.İlk antrenman turlarında Red Bull pilotları Max Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle en hızlı isim olurken Alexander Albon 0.241 saniye geriden gelerek takım arkadaşının gerisinde kalarak 2'nci sıraya yerleşti. 3'üncülüğü ise Verstappen'in 0.430 gerisinden gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc elde etti. F1 yarışları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S Spor'ta yayınlanacak.Formula 1 araçları Avrasya Tüneli'ndeFormula 1 Türkiye'ye geri döndü: Yarışın tarihi de açıklandı
Yorum