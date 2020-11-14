F1 aracı Avrasya Tüneli'ni inletti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Formula 1 yarış aracının Avrasya Tüneli’nden geçtiği anları yayımladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Formula 1 yarış aracının geçtiği anlara paylaştı. Vali Yerlikaya, aracın görüntülerinin yer aldığı paylaşımında, “İlk kez. İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş. Ses ve görüntü harika” ifadelerini kullandı.

İlk kez...🏎



İki kıta arasında, denizin altından; #AvrasyaTüneli’nden geçiş...



Ses ve görüntü harika...👏👏👏@F1 #TurkishGP🇹🇷@alex_albon@RedBullTR #F1 #İstanbul pic.twitter.com/JdUdoEPtDT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020