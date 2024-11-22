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F1'de sıradaki durak Las Vegas

F1'de sıradaki durak Las Vegas

16:0122/11/2024, Cuma
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Ferrari takımı pilotu Carlos Sainz'in aracı
Ferrari takımı pilotu Carlos Sainz'in aracı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 9.00, yarış ise 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak.


F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.


Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.


Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 393

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

3. Charles Leclerc (Monako): 307

4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

5. Carlos Sainz (İspanya): 244


Takımlar

1. McLaren: 593

2. Ferrari: 557

3. Red Bull: 544

4. Mercedes: 382

5. Aston Martin: 86



#Formula 1
#Las Vegas
#Max Verstappen
#Lando Norris

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