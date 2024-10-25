Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
F1
F1’de sıradaki durak Meksika

F1’de sıradaki durak Meksika

12:0925/10/2024, Cuma
IHA
Sonraki haber
Hermanos Rodriguez Pisti
Hermanos Rodriguez Pisti

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Meksika Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sezonun 20. yarışı Meksika gerçekleştirilecek. Meksika Grand Prix’si, 4 bin 304 metre uzunluğundaki Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları 27 Ekim Pazar günü TSİ 00.00’da, yarış da aynı gün TSİ 23.00’de başlayacak.


Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1963 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2021’de 1:17.774 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.


Bu sezon son olarak yapılan Amerika Grand Prix’sinde damalı bayrağı ilk gören isim Ferrari’nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc oldu.


Meksika Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 354 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 297 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 275 puan

4 - Oscar Piastri (Avustralya): 247 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 215 puan


Takımlar

1 - McLaren: 544 puan

2 - Red Bull: 504 puan

3 - Ferrari: 496 puan

4 - Mercedes: 344 puan

5 - Aston Martin: 86 puan




#Formula 1
#Meksika Grand Prix
#Hermanos Rodriguez Pisti

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
28 Ekim Pazartesi günü tatil mi, okul var mı? 28-29 Ekim idari tatil mi, mesai sayılıyor mu?