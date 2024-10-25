F1’de sıradaki durak Meksika

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. İlk kez 1963 yılında yarış yapılan bu pistteki en hızlı turu ise 2021’de 1:17.774 derecesiyle Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas gerçekleştirdi.