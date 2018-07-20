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Fabinho: Mbappe'yi Liverpool'a gelmeye ikna edeceğim

Liverpool'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Fabinho, Monaco'dan takım arkadaşı olan Mbappe'yi Liverpool'a transfer olması konusunda ikna edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe.

Fotoğraf: KAI PFAFFENBACH / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Fabinho, eski takım arkadaşı Mbappe'den tebrik mesajı aldığını ifade etti.

Fransa'nın dünya şampiyonluğundan dolayı henüz genç yıldıza mesaj atmadığını söyleyen Fabinho, Guardian'a verdiği röportajda Mbappe'yi Liverpool'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağını dile getirdi.

Brezilyalı futbolcu konuyla ilgili şöyle konuştu:

  • Mbappe'nin iki yılda yaptıkları inanılmaz. Bu takdir edilmesi gereken bir konu. Kylian daha önce PSG'de kalmak istediğini açıklamıştı ancak onu gelecek sezon Liverpool'a getirmek için ikna çalışmalarına başlayacağım.

Barcelona'nın genç yıldızı cami yaptırıyor
Barcelona'nın genç yıldızı cami yaptırıyor

Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.21 yaşındaki genç yıldız, şampiyonluk sonrası dağıtılan primini annesinin doğduğu ülke olan Moritanya'da bir cami yapımında kullanmaya karar verdi.Fransa Futbol Federasyonu, şampiyonluk yaşayan oyuncularına, kişi başı 350 bin euro prim vermişti. Takımın diğer genç yıldızı Kylian Mbappe de dağıtılan primi engelli çocuklara bağışlamıştı.Mbappe kupa primini yardım kuruluşuna bağışladıBizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz: Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (17 Tem, 2018, 5:32öö PDT)

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