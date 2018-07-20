Fabinho: Mbappe'yi Liverpool'a gelmeye ikna edeceğim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Fabinho, eski takım arkadaşı Mbappe'den tebrik mesajı aldığını ifade etti.

Fransa'nın dünya şampiyonluğundan dolayı henüz genç yıldıza mesaj atmadığını söyleyen Fabinho, Guardian'a verdiği röportajda Mbappe'yi Liverpool'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacağını dile getirdi.

Brezilyalı futbolcu konuyla ilgili şöyle konuştu:

Mbappe'nin iki yılda yaptıkları inanılmaz. Bu takdir edilmesi gereken bir konu. Kylian daha önce PSG'de kalmak istediğini açıklamıştı ancak onu gelecek sezon Liverpool'a getirmek için ikna çalışmalarına başlayacağım.

Kylian Mbappé (@k.mbappe29)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2018, 12:12ös PDT )