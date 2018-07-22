Fabri'den 6.4 milyon gelecek

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmenin çalışmalarını yapan Beşiktaş’ta ayrılan isimler konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların İspanyol kalecisi Fabri’nin, bir süredir peşinde olan Premier Lig ekibi Fulham’a hafta içi imza atması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki kaleci için 6.4 milyon Euro bonservis bedeli alacağı da sızan haberler arasında yer alıyor. 2016-2017 sezonunda İspanya’nın Deportivo La Coruna takımından transfer edilen deneyimli file bekçisinin Beşiktaş’la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Fabri’nin takımda kalmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in de oyuncunun gitmeyi istediği yönünde yaptığı açıklamaların ardından, “Gitmek isteyen oyuncunun faydası olmaz” diyerek onay verdiği ve yönetimin de Fulham’la el sıkıştığı ifade edildi.

LİSTE BAŞI HARUN TEKİN

Fabri’nin, Fulham’a gidişiyle birlikte kadrosunda Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran kalan siyah-beyazlı yönetimin kaleci arayışlarına da hız verdiği ve bir Türk futbolcuyla kadrosunu takviye etmek istediği belirtildi. Öne çıkan isminse Bursaspor’daki performansıyla dikkat çeken Harun Tekin olduğu kaydedildi. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için bonservis ücreti vermek istemeyen siyah-beyazlı yönetimin takas önerisinde bulunacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın takas için kullanmayı planladığı isminse Vagner Love olduğu öğrenildi. Bursaspor yönetimiyle temaslarını hızlandıracak olan siyah-beyazlıların en kısa sürede bu transferi sonlandırmayı planladıkları belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in de Harun Tekin’in alınmasını istediği kaydedildi.

Gözler şimdi Quaresma ve Vida’da

Dusko Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Çin’e satan Beşiktaş, Matej Mitrovic’i de 3.9 milyon Euro’ya Club Brugge’a verdi. Bu 2 futbolcudan 8.5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, kaleci Fabri için de Premier Lig ekibi Fulham’la anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi bu futbolcu için 6.4 milyon Euro’ya kadar çıkmasıyla taraflar anlaştı. 3 futbolcudan 15 milyon Euro kazanacak Beşiktaş’ta gözler Vida ve Quaresma’ya çevrildi. Vida’nın, Premier Lig’den taliplerinin artması sonrasında İngiliz kulüpleriyle görüşmeye başlayan siyah-beyazlılar, bu futbolcudan 25 milyon Euro kazanmayı hedefliyor. Quaresma’yı satma taraftarı olmayan yönetim, son sözü futbolcuya bıraktı. Eğer Portekizli futbolcu, Çin kulüplerinin yaptığı teklifi kabul ederse, yönetim de Portekizli yıldıza kolaylık sağlayacak. Quaresma için 8 milyon Euro teklif alındığı da sızan haberler arasında.