SÜPER LİG

Falcao için ayrılık sinyali

Galatasaray’a transfer olduktan sonra yalnızca 5 maçta forma giyen ve yaklaşık 2 aydır da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldızın, ABD MLS Ligi takımlarıyla transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı formayla 5 maça çıkabilen Falcao, sadece bir gol katkısı verdi.

Sarı-kırmızılı formayla 5 maça çıkabilen Falcao, sadece bir gol katkısı verdi.

Galatasaray’da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Fox Sport Kolombiya’nın muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparak, önemli bir opsiyon aradığını belirtti. David Beckham’ın Amerika’da kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu basında yer almaktaydı.

  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, “Diyelim ki Falcao’yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmet etmek istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Zlatan İbrahimovic'in heykelini yaktılar
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.