Falcao için ayrılık sinyali

Galatasaray’da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Fox Sport Kolombiya’nın muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray’dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparak, önemli bir opsiyon aradığını belirtti. David Beckham’ın Amerika’da kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami’nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu basında yer almaktaydı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili son açıklamasında, “Diyelim ki Falcao’yu sadece Galatasaray istedi, bu da bizim için mutluluk. Falcao inşallah tamamen atlatacak. En az 2 yıl Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmet etmek istiyor” ifadelerini kullanmıştı.