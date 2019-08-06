Falcao için son turlar

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao hakkında flaş bir açıklama geldi. Galatasaray’ın transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, bir süredir bulunduğu Monaco’dan İstanbul’a döndü. Ahmet Bulut, transferle ilgili olarak “Radamel Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir” dedi. Öte yandan Galatasaray’ın oyuncuya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon Euro’yu bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yarın Monaco kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.

OYUNCU DA SABIRSIZ

Monaco’nun kendisine yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyleyen Radamel Falcao, iyi teklifler aldığını ve bir an önce geleceğiyle ilgili durumun çözüme kavuşmasını istediğini yönetime de iletti. 2013 yılından beri Monaco forması giyen ve kulübüyle iyi ilişkiler içerisinde olan Kolombiyalı yıldız oyuncu, kulüp yönetiminden transferi konusunda kolaylık istedi. Fransız ekibiyle son 1 yıllık sözleşmesi kalan ve geleceğine yön çizmek isteyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu yönetimi karar vermeye itiyor. Sarı-kırmızılı takım yıldız oyuncu için 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’ya yakın maaş vaat etti. En az 2 yıl daha Avrupa’da futbol oynamak isteyen Falcao, sonrasında Çin ve Amerika gibi opsiyonları değerlendirmek istiyor.

Mitroglou’nun talipleri arttı

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Marsilya’dan 1.5 yıllığına kiraladığı ve kadroda düşünmediği Mitroglou’ya, Nantes ve Leganes’in ardından Lecce de talip oldu. Tecrübeli futbolcuya Yunanistan’dan eski takımı Olimpiakos’un da ilgisi bulunuyor.

Bakayoko’da rakip Napoli

Galatasaray, orta saha transferi için Chelsea’de forma giyen Tiemoue Bakayoko ismini gündemine aldı. Michael Seri formülüyle orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen Galatasaray’a Napoli rakip oldu. Sarı-kırmızılıların da istediği Fransız futbolcunun geleceğinin yakın zamanda belli olması bekleniyor. Bu arada İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Chelsea, yaz transfer döneminin son ayında Bakayoko için gelecek teklifleri dinlemeye karar verdi.

Borçlar yapılandırıldı

Galatasaray Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Altınyıldız ile 1 yıl daha

Galatasaray ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Galatasaray ve Altınyıldız Classics tarafından imzalanan sözleşme ile erkek giyiminin köklü markası, bu yıl da Galatasaray’a sponsor olarak Türk futboluna desteğini sürdürecek. Altınyıldız Classics; Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere Basketbol, Voleybol ve Tekerlekli Basketbol Takımı’na da yine sponsorluk kapsamında destek verecek.