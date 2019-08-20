Falcao Mert Çetin'i takibe aldı
SÜPER LİG

Falcao Mert Çetin'i takibe aldı

Galatasaray'ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü Radamel Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi IHA
Abdurrahim Albayrak, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmişti.

Abdurrahim Albayrak, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmişti.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Falcao, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamleye imza attı. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'i sosyal medyada takibe aldı.

33 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Fransa'ya giderek temaslarda bulunmuş ve yurda dönmüştü.

Falcao, geçtiğimiz hafta sonu Monaco'nun Metz ile oynadığı maçta kadroda yer almadı. Yıldız oyuncunun bu hafta arası İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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