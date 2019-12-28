Falcao’da yol ayrımı

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ilgili Arjantin’den sürpriz bir iddia geldi. Arjantin’den Don Balon’da yer alan habere göre; Kolombiyalı yıldız golcü, River Plate’e dönebilir. Gazetenin haberinde, “Bomba! River, Falcao’yu hep istedi ve Falcao ocak ayında eve dönebilir” ifadelerine yer verildi. Tecrübeli golcünün şu ana kadar sergilediği performansın kabul edilemez olduğu belirtilirken, “Falcao’nun İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem de Falcao ayrılığa sıcak bakıyor” denildi. Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Falcao, Süper Lig’de 6, Şampiyonlar Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda 1 maça çıktı. Kolombiyalı golcü forma giydiği 10 resmi maçta 2 gol attı. Falcao’nun sakatlığı, G.Saray’da tartışma ortamı oluşturmuştu.

MERT HAKAN TAMAM

Galatasaray’da bir taraftan devre arası transfer çalışmaları sürerken diğer taraftan da gelecek sezon planlaması için imzalar atılıyor. Yönetim, teknik heyetin isteği doğrultusunda Sivaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile gelecek sezon için imza parası içinde 1.8 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Bu sezon ligin en yaşlı takımları arasında yer alan ve yaş ortalamasını aşağı çekmek isteyen sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, sezon başında alınan tecrübeli oyuncuların hayal kırıklığı yaşatması sonrası, “Bundan böyle oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” diyerek, genç futbolcu transferleri işaret etmişti. Galatasaray, Sivassporlu Emre Kılınç ile de önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.