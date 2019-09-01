Falcao'nun geliş saati belli oldu
SÜPER LİG

Falcao'nun geliş saati belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp yıldız golcü Radamel Falcao'nun bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Falcao, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Falcao, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

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