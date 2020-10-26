Falcao'nun tek rakibi Gomis

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen ve o dönemde dünyada büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, geçen yıldan bu yana ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında yer alıyordu. Kolombiyalı yıldız, özellikle geçen sene yaşadığı talihsiz sakatlıklardan sonra istenilen performansı ortaya koyamamıştı. Erzurumspor deplasmanında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Galatasaray’ın yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı.

Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördü Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Erzurumspor ile oynanan maçta sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü attı. Ancak tecrübeli futbolcu ikili mücadele esnasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Radamel Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kolombiyalı yıldız kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Avrupa kıtasında ilk defa kırmızı kart gördü.Falcao'nun gördüğü ikinci sarı kart için yapılan yorumlar;Fatih Terim;"Falcao'nun pozisyonunda sarı kartlık bir şey yok. 10'a 11 antrenmanlar yapmalıyız. Herhalde dediler ki bu Falcao hayatında atılmadı, biz atalım rekor biz de olsun."Rıdvan Dilmen;"Falcao'nun golünü Türkiye'de benim diyen oyuncu kolay kolay atamaz. Kırmızı karta gelirsek böyle kırmızı kart verilmez. Çok basit bir kart. Bu tarz pozisyonlarda ikinci sarı kartın çıkmasına anlam veremiyorum"📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020

İlk 6 haftada en çok gol atan ikinci Galatasaraylı

İlk yarıda Emre Kılınç’ın golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda ise fileleri kendisi havalandırdı. Falcao, ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig’de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09’dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu.

Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18’de 7 gol atmayı başarmıştı. Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig’de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü, 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1’i Erzurumspor deplasmanında olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve Galatasaray’ı sırtlayan isim oldu.