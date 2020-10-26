Falcao'nun tek rakibi Gomis

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen ve o dönemde dünyada büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, geçen yıldan bu yana ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağında yer alıyordu. Kolombiyalı yıldız, özellikle geçen sene yaşadığı talihsiz sakatlıklardan sonra istenilen performansı ortaya koyamamıştı. Erzurumspor deplasmanında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Galatasaray’ın yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı.
İlk 6 haftada en çok gol atan ikinci Galatasaraylı
İlk yarıda Emre Kılınç’ın golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda ise fileleri kendisi havalandırdı. Falcao, ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig’de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09’dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu.
Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18’de 7 gol atmayı başarmıştı. Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig’de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü, 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1’i Erzurumspor deplasmanında olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve Galatasaray’ı sırtlayan isim oldu.
📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC
📸 O AN! @Falcao'nun gol vuruşu ve ardından yaşadığı sevinç! 🐅💪 #ERZvGS #ElTigre pic.twitter.com/XoCqrqLJWC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 24, 2020
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