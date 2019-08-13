Falcao’nun yolu açıldı
SÜPER LİG

Falcao’nun yolu açıldı

Radamel Falcao ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, kulübü Monaco ile de 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı. Fransız kulübü, Kolombiyalı yıldızı göndermek için beklediği forvet transferini gerçekleştirdi. Monaco, Ben Yedder’i kadrosuna katınca, Falcao transferinin önündeki tüm engeller kalktı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Radamel Falcao’nun transferi konusunda Galatasaray’ın önünden bir engel daha kalkıyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızla 2+1 yıllık anlaşma sağlarken, kulübü Monaco ile de 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı. Ancak Fransız ekibi, Falcao’nun Falcao’nun yerine bir isim transfer etmeden futbolcuyu bırakamayacağını Galatasaray’a tebliğ edince transfer görüşmeleri uzamıştı. Sevilla’nın 29 yaşındaki golcü oyuncusu Wissam Ben Yedder’i gündemine alan Monaco mutlu sona ulaştı. Fransız ekibi, Falcao’nun yerini Sevilla’nın golcüsü Ben Yedder ile doldurdu. Fransa basınından L’Equipe’te yer alan habere göre; Monaco, Ben Yedder transferi karşılığında Sevilla’ya 40 milyon euro ödeyecek. Monaco’nun Fransız golcünün transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ben Yedder’in açıklamasından sonra ise gözler Falcao’ya dönecek. Monaco ve Kolombiyalı oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Falcao’yu yarın ya da perşembe günü İstanbul’a getirerek imza attırmayı planlıyor.

MBAYE DİAGNE OCAK AYINA KALABİLİR

Galatasaray’ın transferini resmen açıklamak için gün saydığı Falcao’nun sarı-kırmızılı kulüpte ekürisi Mbaye Diagne olabilir. Senegalli futbolcuyu 13 milyon Euro karşılığında satmak için bir çok kulüple görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşamadı. Hem Diagne’nin transfer etmek isteyen kulüplerden istediği ağır şartlar, hem de gelen tekliflerin Galatasaray’ı memnun etmemesi sebebiyle Diagne’nin sezona sarı-kırmızılı takımla başlayabileceği öğrenildi. Teknik heyet, kondisyoner Alberto Bartali’ye Diagne’yi yeni sezonda Galatasaray’da oynayacak gibi hazırlaması direktifini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli yıldız oyuncuyu 6 ay daha oynatıp Ocak ayı transfer döneminde tekrar satışa çıkartmayı deneyebilir. Diagne’nin kalması halinde ise Kostas Mitroglou kesin olarak takımdan ayrılacak. Yıllık 2.6 milyon Euro kazanan Yunan golcüye Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan teklifler olduğu biliniyor.

  • Cimbom’da çifte ameliyat
  • Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasından sonra İstanbul’a dönen Galatasaray’da başarılı futbolcu Sofiane Feghouli ve teknik direktör Fatih Terim ameliyat geçirdi. Floransa dönüşü uçakta böbrek sancısı yaşayan Cezayirli yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesine götürülürken, endoskopik üreter talı çıkartılması ameliyatı geçirdi. Teknik direktör Fatih Terim ise, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Feghouli gibi Floransa dönüşü kulübün sponsor hastanesinde giderek bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.
  • Sneijder futbolu bıraktı
  • Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif kariyerini noktaladı. Sneijder, doğduğu kent Utrecht’in Hollanda Birinci Ligi’nde (Eredivisie) mücadele eden futbol kulübü ile iş anlaşması imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Utrecht’in maçlarını oynadığı Galgenwaard Stadı’ndan loca satın alan Sneijder, “Bu şehri çok seviyorum. Artık futbolu bıraktım ve tecrübelerimi paylaşacağım güzel bir yerde olmak istiyorum” dedi. Profesyonel kariyerine, 2002’de altyapısından yetiştiği Ajax’ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı. Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fçok giyen futbolcu unvanını taşıyor.
  • Monaco, Onyekuru’yu aldı Gözünü Bakayoko’ya dikti
  • Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu Everton’dan transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Fransız ekibinin Everton’a 13,5 milyon Euro bonservis vereceği bildirildi. Geçen sezon G.Saray’da kiralık oynayan Onyekuru 44 maçta 16 gol atmıştı. Diğer yandan Monaco, ismi Galatasaray ile de anılan Tiemoue Bakayoko transferi için de temaslara başladı. L’Equipe’te yer alan haberde; orta sahasını güçlendirmek isteyen Fransız kulübü, G.Saray’ın da gündeminde olaneski oyuncusu Bakayoko için Chelsea ile görüşmelere başladı ve kiralama teklifi yaptı.

Her şey ülkem için
Her şey ülkem için

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası’na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül’de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.SABREDİYOR VE ZORLUKLARA KATLANIYORUMRıza Kayaalp, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı, “Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok.”YENİ ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZMilli güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, “İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız” diye konuştu. Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu da sözlerine ekledi.Fatih Terim'in ne zaman ayağa kalkabileceği belli oldu

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