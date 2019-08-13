Falcao’nun yolu açıldı

Radamel Falcao’nun transferi konusunda Galatasaray’ın önünden bir engel daha kalkıyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızla 2+1 yıllık anlaşma sağlarken, kulübü Monaco ile de 3 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında el sıkıştı. Ancak Fransız ekibi, Falcao’nun Falcao’nun yerine bir isim transfer etmeden futbolcuyu bırakamayacağını Galatasaray’a tebliğ edince transfer görüşmeleri uzamıştı. Sevilla’nın 29 yaşındaki golcü oyuncusu Wissam Ben Yedder’i gündemine alan Monaco mutlu sona ulaştı. Fransız ekibi, Falcao’nun yerini Sevilla’nın golcüsü Ben Yedder ile doldurdu. Fransa basınından L’Equipe’te yer alan habere göre; Monaco, Ben Yedder transferi karşılığında Sevilla’ya 40 milyon euro ödeyecek. Monaco’nun Fransız golcünün transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ben Yedder’in açıklamasından sonra ise gözler Falcao’ya dönecek. Monaco ve Kolombiyalı oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Falcao’yu yarın ya da perşembe günü İstanbul’a getirerek imza attırmayı planlıyor.

MBAYE DİAGNE OCAK AYINA KALABİLİR

Galatasaray’ın transferini resmen açıklamak için gün saydığı Falcao’nun sarı-kırmızılı kulüpte ekürisi Mbaye Diagne olabilir. Senegalli futbolcuyu 13 milyon Euro karşılığında satmak için bir çok kulüple görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşamadı. Hem Diagne’nin transfer etmek isteyen kulüplerden istediği ağır şartlar, hem de gelen tekliflerin Galatasaray’ı memnun etmemesi sebebiyle Diagne’nin sezona sarı-kırmızılı takımla başlayabileceği öğrenildi. Teknik heyet, kondisyoner Alberto Bartali’ye Diagne’yi yeni sezonda Galatasaray’da oynayacak gibi hazırlaması direktifini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli yıldız oyuncuyu 6 ay daha oynatıp Ocak ayı transfer döneminde tekrar satışa çıkartmayı deneyebilir. Diagne’nin kalması halinde ise Kostas Mitroglou kesin olarak takımdan ayrılacak. Yıllık 2.6 milyon Euro kazanan Yunan golcüye Fransa, İtalya ve Yunanistan’dan teklifler olduğu biliniyor.

Cimbom’da çifte ameliyat

Fiorentina ile oynanan hazırlık karşılaşmasından sonra İstanbul’a dönen Galatasaray’da başarılı futbolcu Sofiane Feghouli ve teknik direktör Fatih Terim ameliyat geçirdi. Floransa dönüşü uçakta böbrek sancısı yaşayan Cezayirli yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesine götürülürken, endoskopik üreter talı çıkartılması ameliyatı geçirdi. Teknik direktör Fatih Terim ise, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Feghouli gibi Floransa dönüşü kulübün sponsor hastanesinde giderek bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı oldu.

Sneijder futbolu bıraktı

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, aktif kariyerini noktaladı. Sneijder, doğduğu kent Utrecht’in Hollanda Birinci Ligi’nde (Eredivisie) mücadele eden futbol kulübü ile iş anlaşması imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Utrecht’in maçlarını oynadığı Galgenwaard Stadı’ndan loca satın alan Sneijder, “Bu şehri çok seviyorum. Artık futbolu bıraktım ve tecrübelerimi paylaşacağım güzel bir yerde olmak istiyorum” dedi. Profesyonel kariyerine, 2002’de altyapısından yetiştiği Ajax’ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı. Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fçok giyen futbolcu unvanını taşıyor.

Monaco, Onyekuru’yu aldı Gözünü Bakayoko’ya dikti



Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco, Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu Everton’dan transfer etti. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, Fransız ekibinin Everton’a 13,5 milyon Euro bonservis vereceği bildirildi. Geçen sezon G.Saray’da kiralık oynayan Onyekuru 44 maçta 16 gol atmıştı. Diğer yandan Monaco, ismi Galatasaray ile de anılan Tiemoue Bakayoko transferi için de temaslara başladı. L’Equipe’te yer alan haberde; orta sahasını güçlendirmek isteyen Fransız kulübü, G.Saray’ın da gündeminde olaneski oyuncusu Bakayoko için Chelsea ile görüşmelere başladı ve kiralama teklifi yaptı.