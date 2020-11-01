Süper Lig'in en dezavantajlı takımından dikkati çeken performans

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, 3. hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 üstünlük sağladı.

Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yine aynı sebeple 7. hafta karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yendi.

Fatih Karagümrük, kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig müsabakalarında kullanma imkanı bulamamasına karşın, iç saha avantajını farklı statlarda da olsa değerlendirmesini bildi.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

İç saha maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayan Fatih Karagümrük, aynı performansı deplasmanda gösteremedi.

İstanbul ekibi, rakip sahalarda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 1 puan alabildi.

Deplasman karşılaşmalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi.

Gol yükünü orta sahalar çekti

Süper Lig'in 7. haftasının sonunda toplam 14 kez rakip ağları sarsan İstanbul ekibinde, bu gollerin 8'i orta saha oyuncularından geldi.

Orta saha oyuncuları Erik Sabo 4, Badou Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia birer golle takıma katkı sağladı.

Forvette Artur Sobiech 2 ve Mevlüt Erdinç 1 gol atarken, defans oyuncularından Ervin Zukanovic 2, Enzo Roco da 1 kez fileleri havalandırdı.

İlk 11'de Türk oyunculara yer yok

Fatih Karagümrük, 4. haftada oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasından itibaren ilk 11'de Türk futbolculara yer vermedi.

İlk 3 haftadaki maçlarda kendilerine ilk 11'de yer bulan Türk oyuncular, Aykut Özer, Ramazan Civelek, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül ve Mevlüt Erdinç, son 4 haftada ise oyuna ya sonradan dahil oldu ya da yedek kulübesinde bekledi.

Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.Göztepe ve Fenerbahçe'de yerliler daha çok oynadıSüper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı. Yabancılar en fazla süreyi Fatih Karagümrük'te aldıFatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı. En ez yerli oynatan DenizlisporSüper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.Goller de yabancılardanSüper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor. Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim



