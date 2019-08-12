Fatih Terim ameliyat oldu

Galatasaray Futbol Takımı, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul'a döndü. Sarı kırmızılı kulüpten bugün yapılan açıklamada teknik direktör Fatih Terim'in İstanbul'a dönüşün ardından ameliyat olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir. Hocamızın durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir."

Feghouli de ameliyat edildi

Sarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu. Galatasaray’dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta böbrek sancısı şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.