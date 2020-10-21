Fatih Terim dibe vurdu

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim dönemindeki en kötü lig başlangıcını yaşıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 5. haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor’a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı. Süper Lig’de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti. Galatasaray, Süper Lig’de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonda sırasıyla 7, 13, 11, 15, 9, 10, 13, 9, 10, 8, 11, 13, 12 ve 8 puan toplamıştı.
En kötü sezon
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı. Terim’in bundan öncesi kötü performansı 1997-97 ve 2019-20’de ise ilk 5 haftada 8 puan toplamıştı.
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