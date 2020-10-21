Fatih Terim dibe vurdu

Süper Lig’in 5. haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor’a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı. Süper Lig’de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti. Galatasaray, Süper Lig’de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonda sırasıyla 7, 13, 11, 15, 9, 10, 13, 9, 10, 8, 11, 13, 12 ve 8 puan toplamıştı.

Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmam Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Sipg Teknik Direktörü Vitor Pereira, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe'de görev yapan Portekizli teknik adam, bu takımların ezeli rakiplerini çalıştırmayacağını söyledi.Vitor Pereira, konuyla ilgili Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Porto, Olimpiakos ve Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Benfica, Panathinaikos ve Galatasaray'da asla çalışmayacağım" dedi.Video: ''Defansif oynadığımızı söyleyenler futboldan anlamıyor''Dimitris Pelkas'tan Erol Bulut itirafı

En kötü sezon

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı. Terim’in bundan öncesi kötü performansı 1997-97 ve 2019-20’de ise ilk 5 haftada 8 puan toplamıştı.

Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray sorusuna cevap verdi."Zaman ne gösterir bilmiyorum"Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıkmanın ve gol atmanın heyecan verici olduğunu aktaran Çalhanoğlu, sar-kırmızılı takıma olası transferi için, "İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı."İnşallah Galatasaray şampiyon olur"26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki şampiyonluk favorisiyle ilgili soruya ise, "Galatasaray'a, Fatih hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.Pandemi sonrasında Milan'ın çehresini değiştiren adamlar Zlatan #Ibrahimovic [🇸🇪] ve Hakan #Çalhanoğlu [🇹🇷] pic.twitter.com/Kfk1jksV0A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 17, 2020 Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)



