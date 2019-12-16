Fatih Terim her yerde dibe vurdu

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Ankaragücü ile berabere kalarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Süper Lig’de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunan ve sarı-kırmızılı takım ile biri Avrupa’da olmak üzere 20 kupa kazanan Terim için bu sezon işler iyi gitmiyor. Galatasaray, Süper Lig’de tecrübeli teknik adam idaresinde başladığı sezonlarda ilk 15 haftalık periyotta en az puanı bu sezon topladı. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etti. Galatasaray, Terim yönetiminde ilk 15 haftalarda en fazla puanı 1996-1997 ve 1999-2000 sezonlarında kazanmıştı. Galatasaray, söz konusu sezonlarda ilk 15 haftada 38’er puan toplamıştı.

DEVLER LİGİ’NDE EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Fatih Terim idaresindeki en kötü performansını bu sezon sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge ekipleriyle yer aldığı A Grubu’nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı. Grubunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 2 puan toplayabilen Galatasaray, attığı bir gole karşın kalesinde 14 gol gördü.

KUPADA DA TUR SIKINTIDA

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği 3. kulvar olan Ziraat Türkiye Kupası’na da kötü başladı. Sarı-kırmızılı takım, 5. turda dahil olduğu kupadaki ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki rövanş maçı yarın oynanacak. Sarı-kırmızılılar rakibini 3 farklı skorla yenememesi durumunda Türkiye Kupası’na veda edecek.

Eksik rakipler gol atıyor

Galatasaray, bu sezon eksik kalan rakipleri karşısında tam 6 kez filelerinden topu çıkardı. Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2019-20 sezonunda rakipleri eksikken 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, bu karşılaşmaların 3’ünü Türk Telekom’da, 1’ini de deplasmanda oynandı. Sarı-kırmızılılar, rakipleri eksik kaldığında Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’dan 1, 8. haftada Sivasspor’dan 2, 15. haftada Ankaragücü’nden 2 ve Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor müsabakasında da 1 gol yedi. Galatasaray söz konusu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.