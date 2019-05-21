SÜPER LİG

Fatih Terim PFDK'lık oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, Başakşehir maçında hakem Cüneyt Çakır tarafından tribünde gönderilmişti.

Fatih Terim, Başakşehir maçında hakem Cüneyt Çakır tarafından tribünde gönderilmişti.

Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçla ilgili sevkleri açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yardımcısı Ümit Davala ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

  • "Saldırı" ve "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'in iki ayrı fiilden minimum 9 maç cezayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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