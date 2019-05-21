Fatih Terim PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçla ilgili sevkleri açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yardımcısı Ümit Davala ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
- "Saldırı" ve "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'in iki ayrı fiilden minimum 9 maç cezayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi pic.twitter.com/k4OcZiPg6F
#SONDAKİKA
Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: "Delikanlı adam vurup kaçmaz" pic.twitter.com/4pp6aySysI
Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: "Delikanlı adam vurup kaçmaz" pic.twitter.com/4pp6aySysI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mayıs 2019
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