Fatih Terim PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği maçla ilgili sevkleri açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yardımcısı Ümit Davala ve Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"Saldırı" ve "tedbire uymaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'in iki ayrı fiilden minimum 9 maç cezayla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi pic.twitter.com/k4OcZiPg6F — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Mayıs 2019