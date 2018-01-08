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Fatih Terim'den Antalya'da sürpriz görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya'daki hazırlık kampında sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Terim, idman öncesinde Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cosmin Contra ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, Romanya Teknik Direktörü Cosmin Contra ile Antalya'da bir araya geldi.

Fatih Terim, Romanya Teknik Direktörü Cosmin Contra ile Antalya'da bir araya geldi.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları Antalya'da start aldı. Sarı kırmızılıların idmanında Ümit Davala da yer aldı. Anlaşmaya varılan antrenörlerden Hasan Şaş ve Taffarel'in de Çarşamba günü Antalya'da olacağı belirtildi.

Öte yandan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bugün idman öncesinde Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cosmin Contra ile bir araya geldi.

İkilinin saha kenarında görüşmesi basın mensuplarının dikkatini çekerken Contra'nın milli takımdan oyuncusu olan Latovlevici ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

📸 Antalya kampımızın ilk idmanından kareler...

Galatasaray (@galatasaray)'in paylaştığı bir gönderi ()

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