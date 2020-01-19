Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında konuşan Fatih Terim, Arda Turan'ın olası transferi hakkında konuştu.

Kendisinin yönetimle karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Terim, "Arda Turan ile ilgili fikirlerimi Antalyaspor maçından sonra söyledim. Bu transferle ilgili beni yönetimle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum, böyle bir kriz söz konusu değil. Merak etmeyin, bir şey olursa bildiririz" ifadelerini kullandı.

Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söyleyen Fatih Terim, "Arda Turan'a bu şansın verilmesinden yanayım. Diyorum ki bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarların ve camiamızın da talebi olmalı. Sadece teknik değil" dedi.

Mücadele hakkında da konuşan Fatih Terim, "Hepimizin hayal ettiği bir oyun var, bu oyuna ulaşmak için çabalıyoruz. İyi oyuna doğru gittiğimizi düşünüyorum ama yine de gereksiz, pozisyonun olmadığı bir yerde gol yedik. Hiçbir zaman oyun anlayışımızdan vazgeçmedik, oyunun kontrolü bizdeydi. 20'ye yakın şutumuz var, birçok atağımız var; sonuçlandırmamızın daha iyi olmasını beklerdim" ifadelerini kullandı.