SÜPER LİG

Galatasaray'ın Melo'ya teklifi oldu mu? Fatih Terim açıkladı

Fatih Terim'den Melo açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Porto ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Felipe Melo'nun takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Fotoğraf: Orhan Akkanat / AA

Devler Ligi'nde Galatasaray yarın sahasında Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim, merak edilen konulara açıklık getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı son dönemlerde kulübün gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Melo'nun takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

  • Melo ve Sneijder ile temasımız yok. İkisini de seviyorum bak isimleri geçince bile yüzüm güldü. Çağırırsak geleceklerini biliyoruz.

Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Felipe Melo, yine çok konuşulacak bir gönderiye imzasını attı.Fenerbahçe'nin ligde Akhisarspor'a yenilip küme düşme hattına gerilemesini alaya alan Brezilyalı futbolcu, Instragram hikayesinden ligin puan durumunu paylaşarak, sarı-kırmızılı taraftarların sıkça kullandığı "Fener ağlama" ifadelerine yer verdi.Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler


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