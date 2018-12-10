Fatih Terim'den Melo açıklaması

Devler Ligi'nde Galatasaray yarın sahasında Portekiz temsilcisi Porto ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim, merak edilen konulara açıklık getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı son dönemlerde kulübün gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Melo'nun takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Melo ve Sneijder ile temasımız yok. İkisini de seviyorum bak isimleri geçince bile yüzüm güldü. Çağırırsak geleceklerini biliyoruz.