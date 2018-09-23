Fatih Terim'den penaltı tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybettikleri Akhisarspor maçı sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Bu mağlubiyet için hiçbir bahanelerinin olmadığını söyleyen Terim, kaçan penaltı hakkında da bilinmeyen gerçeği açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 kaybettiği maç sonunda teknik direktör Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, oyuncularına imalı mesajlar yollarken kaçan penaltı için de "Penaltıcımız belli, Sinan'ın önünde top. Ben atayım demiş, o da vermiş" diye konuştu.
Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;
"Herhangi bir rotasyon yapmadık biz. Çalışılmış bir kurgu değişikliği var. Bu kurgu tutarsa eksik olduğumuz bir yeri ikinci bir alternatifle kapatmış oluruz diye düşündüm. 2. yarı için söylenecek bir şey yok. Hiç beklemediğim bir şeydi ama tabii hiç hoşlanmıyorum bunlardan. Böyle git gelleri de hiç sevmem ama bazen bunlarla da karşılaşıyoruz. Maalesef olmadı. Deplasman fobisini ben çok komik buluyorum. Koca Galatasaray'ın içi dışı yok. Dış sahadaki çimler mi değişiyor? Her tarafta senin seyircin var. Galatasaray'a gelen bir oyuncu deplasmanlardan çekiniyorsa zaten burada işi yok. İç sahada iyi oyun, dış sahada böyle bir oyun tuhaf gelebilir. Penaltıyı atamazsan, devreye önde giremezsen bunun sebebi deplasman fobisi olmamalı. Bunun sebebini kendinde aramalısın. Ben kendimde arıyorum. 18 yaşındaki oyuncu karakterini koyuyorsa, sen de koyacaksın. Allah nasip ederse bunları halledeceğiz. Oyun için de halledeceğiz, lig için de halledeceğiz, ocakta halledeceğiz, şubatta devam edeceğiz, olmazsa haziranda halledeceğiz. Galatasaray yine yukarıya doğru devam eder Allah'ın izniyle. Ben her şeye saygı duyarım ama Galatasaray mağlup olurken, bunun hakkını verdikten sonra mağlup olacak. Bunun dışındaki mağlubiyetlere itiraz ederim. Koca Galatasaray takımı ufak tefek bahanelere sığınmayacak."
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