Fatih Terim'den penaltı tepkisi

Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 kaybettiği maç sonunda teknik direktör Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, oyuncularına imalı mesajlar yollarken kaçan penaltı için de "Penaltıcımız belli, Sinan'ın önünde top. Ben atayım demiş, o da vermiş" diye konuştu.

Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Herhangi bir rotasyon yapmadık biz. Çalışılmış bir kurgu değişikliği var. Bu kurgu tutarsa eksik olduğumuz bir yeri ikinci bir alternatifle kapatmış oluruz diye düşündüm. 2. yarı için söylenecek bir şey yok. Hiç beklemediğim bir şeydi ama tabii hiç hoşlanmıyorum bunlardan. Böyle git gelleri de hiç sevmem ama bazen bunlarla da karşılaşıyoruz. Maalesef olmadı. Deplasman fobisini ben çok komik buluyorum. Koca Galatasaray'ın içi dışı yok. Dış sahadaki çimler mi değişiyor? Her tarafta senin seyircin var. Galatasaray'a gelen bir oyuncu deplasmanlardan çekiniyorsa zaten burada işi yok. İç sahada iyi oyun, dış sahada böyle bir oyun tuhaf gelebilir. Penaltıyı atamazsan, devreye önde giremezsen bunun sebebi deplasman fobisi olmamalı. Bunun sebebini kendinde aramalısın. Ben kendimde arıyorum. 18 yaşındaki oyuncu karakterini koyuyorsa, sen de koyacaksın. Allah nasip ederse bunları halledeceğiz. Oyun için de halledeceğiz, lig için de halledeceğiz, ocakta halledeceğiz, şubatta devam edeceğiz, olmazsa haziranda halledeceğiz. Galatasaray yine yukarıya doğru devam eder Allah'ın izniyle. Ben her şeye saygı duyarım ama Galatasaray mağlup olurken, bunun hakkını verdikten sonra mağlup olacak. Bunun dışındaki mağlubiyetlere itiraz ederim. Koca Galatasaray takımı ufak tefek bahanelere sığınmayacak."

Akhisarspor-Galatasaray: 3-0 Galatasaray, Süper Lig'deki deplasman kabusunu yaşamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un ardından Akhisarspor deplasmanında da kötü bir oyunla 3-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu maçta bir de penaltı atışından faydalanamadı. Karşılamada ilk önemli pozisyonda VAR'a gidildi. 12. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in şutunda, Ozan Kabak'ın kafa ile müdahale ettiği top kendi ağlarına gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu tespit etti ve golü geçerli saymadı.41 . dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serginho'nun müdahalesiyle Serdar Aziz'in yerde kalmasının ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, solu atılan topu kornere çelerek gole izin vermedi. Sarı kırmızılılar böylece ligdeki son 5 penaltının 4'ünden faydalanamamış oldu. İkinci yarı ise ev sahibinin golüyle başladı. 51. dakikada Regattin'in nefis topuk pasında Muslera ilse karşı karşıya kalan Manu takımını öne geçiren isim oldu. Golden sonra Galatasaray beraberlik için bastırsa da 78. dakikada Manu, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Güray farkı ikiye çıkaran isim oldu. 84. dakikada ise bir duran topta Muslera, Ozan ile çarpışında boşta kalan topu Mustafa Yumlu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu. Karşılaşma da bu sonuçla 3-0 sona erdi. Böylece son 2 deplasman maçında kalesinde 7 gol gören Galatasaray, bu sezon 2. kez kaybederek haftayı 12 puanla tamamladı. İlk galibiyetini alan Akhisarspor ise 5 puana yükseldi. Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/zlVamS5ITL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Eylül 2018