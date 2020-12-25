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Fatih Terim'e 5 maç ceza ​

Fatih Terim'e 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e, Fatih Karagümrükspor maçında oyun dışı kalması ve sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 5 maç ceza verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Fatih Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 maç men cezası aldı. Terim’e, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç ve yine ihraç sonrası tedbire uymama eylemi nedeniyle de 2 maç ceza verdi. Aynı müsabakada kırmızı kart gören Marcao da, 1 maç men cezası aldı.

  • Göztepe maçında 1 maçlık cezasını çeken Terim, Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında takımın başında olamayacak. Terim, 2018-19 sezonunda 13 maç ceza aldı. O sezon ligin 11. haftasında G.Saray evinde F.Bahçe ile 2-2 berabere kalırken, Terim 7 maç ceza aldı. Derbinin ertesinde Schalke 04 maçı öncesi yaptığı açıklamalar için de art 3 maç cezaya hükmedildi. Aynı sezonda Galatasaray-Başakşehir maçının ardından da Terim, 3 maç daha ceza alırken, 2019-2020 sezonunda ise 4 maçlık ceza ile takımını yalnız bıraktı. Terim, 3. haftada Kayserispor karşılaşmasının ardından 4 maç ceza aldı. G.Saray ise 5 maç ceza için tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
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