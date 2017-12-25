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Fatih Terim'in kırmızı dosyası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam yapılan idmanı basın mensuplarına açtı. Tecrübeli teknik adamın yönettiği antrenmanda elinden hiç bırakmadığı bir kırmızı dosya dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. dönemine Göztepe galibiyetiyle başladı.

Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. dönemine Göztepe galibiyetiyle başladı.

Fotoğraf: AA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı dosya dikkatlerden kaçmadı

  • Fatih Terim'in yönettiği idmanda tecrübeli teknik adamın elindeki kırmızı dosya merak uyandırdı. Muhabirler arasında tartışma konusu olan dosyanın içindeki bilgiler idman sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in takımla ilgili izinli, sakat ve futbolcuların form durumlarına yönelik bir rapor istediği ve elindeki dosyanın da o bilgileri içerdiği öğrenildi.

Fatih Terim'in elindeki kırmızı dosya dikkat çekti.
Fatih Terim'in elindeki kırmızı dosya dikkat çekti.

6 oyuncuya izin verildi

  • Antrenmana izinli olan Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Badou Ndiay ve Bafetimbi Gomis’in yanı sıra sakatlıkları olan Fernando ve Garry Rodrigues katılmadı. Sarı-kırmızılılar antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.

Fernando'da yırtık tespit edildi
Fernando'da yırtık tespit edildi

Galatasaray'da Göztepe maçında sakatlanan oyuncuların durumları belli oldu. Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenilirken Rodrigues'in de arka adalesinde zorlanma olduğu ifade edildi. İki oyuncunun son durumu devre arası kampında netleşecek.Galatasaray'da diğer sakat oyuncular, Mariano ve Latovlevici'nin durumunun iyi olduğu ve antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.

Fatih Terim Asamoah transferi için arkadaşlarını devreye soktu
Fatih Terim Asamoah transferi için arkadaşlarını devreye soktu

Göztepe maçında futbolcularının durumunu yaşından görme fırsatı bulan Fatih Terim, Bucaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında da az forma şansı bulan futbolcularına şans verecek. Terim, Bucaspor maçında da sergileyecekleri performansa göre gidecek ve kalacak futbolcular konusunda görüşünü netleştirecek.Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in Juventus'taki asıl mevkii orta sahanın solu olan ve sol bek de oynayan Ganalı Asamoah için de ısrarcı olduğu ve bu futbolcu için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktuğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, sarı kırmızılılarla resmi sözleşme imzaladığı basın toplantısında takımın sol bek sıkıntısından bahsetmiş ve bu noktadaki eksikliğin acil olarak giderilmesi gerektiği ifade edilmişti.Fatih Terim'den 'sol bek' vurgusu

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