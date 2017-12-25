Fatih Terim'in kırmızı dosyası

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı dosya dikkatlerden kaçmadı

Fatih Terim'in yönettiği idmanda tecrübeli teknik adamın elindeki kırmızı dosya merak uyandırdı. Muhabirler arasında tartışma konusu olan dosyanın içindeki bilgiler idman sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in takımla ilgili izinli, sakat ve futbolcuların form durumlarına yönelik bir rapor istediği ve elindeki dosyanın da o bilgileri içerdiği öğrenildi.

6 oyuncuya izin verildi

Antrenmana izinli olan Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Badou Ndiay ve Bafetimbi Gomis’in yanı sıra sakatlıkları olan Fernando ve Garry Rodrigues katılmadı. Sarı-kırmızılılar antrenmanda sonra tesislerde kampa girdi.

Fernando'da yırtık tespit edildi Galatasaray'da Göztepe maçında sakatlanan oyuncuların durumları belli oldu. Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildiği öğrenilirken Rodrigues'in de arka adalesinde zorlanma olduğu ifade edildi. İki oyuncunun son durumu devre arası kampında netleşecek.Galatasaray'da diğer sakat oyuncular, Mariano ve Latovlevici'nin durumunun iyi olduğu ve antrenmanlara başlayacağı aktarıldı.