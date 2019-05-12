F.Bahçe kazandı Akhisar düştü

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Akhisarspor’u 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Soldado ve Dirar kaydederken, Yeşil-beyazlıların tek skoru Barbosa’dan geldi.

Bu sonucun ardından 2011-12 sezonunun sonunda TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Akhisarspor, 7 sezonun ardından bitime 2 hafta kala küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan ve iki takımında pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk tehlikeli atağında Fenerbahçe golü buldu. 28’de sağ kanattan Isla’nın ceza sahası içine yaptığı ortayı kaleci Fatih çıkıp almak isterken elinden kaçırdı.

Pozisyonu iyi takip eden Soldado, altıpasın önünde rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. İki dakika sonra sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkardı. Isla’nın sağ kanattan içeriye katedip yayın üzerine doğru çıkardığı topla buluşan Dirar’ın gelişine arka direğe doğru gönderdiği harika şut ağlarla buluştu: 2-0. 40’ta Dirar’ın ceza sahası içinde çektiği şut Güray’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 42’de topun başına geçen Soldado’nun kalecinin soluna doğru gönderdiği şutu Fatih uzanarak kornere çelmeyi başardı. 45’te Bokila’nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Aykut’un içeri çevirdiği topla ön direkte buluşan Barbosa’nun şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Soldado penaltı kaçırdı

Fenerbahçe’nin İspanyol santrforu Soldado, ilk yarıda penaltı vuruşundan faydalanamadı. Maçın 42. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Soldado’nun vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Ayrıca, takımının ilk golünü atan Soldado bu sezon ligdeki gol sayısını ise 6’ya yükseltti.

Eljif Elmas cezalı

Fenerbahçe’nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Eljif Elmas, gelecek hafta oynanacak Erzurumspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan maçın 84. dakikasında yerini Tolgay Arslan’a bırakan genç oyuncu, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden alkış aldı.

Topal sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın 10. dakikasında sol ayağından sakatlanan Mehmet Topal, yerini Victor Moses’e bıraktı.

Taraftarlardan Ayew’e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar Ganalı oyuncu Andre Ayew’in maçın son bölümünde oyuna girmesine tepki gösterdi. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında da son bölümde forma giyen Ayew, 88. dakikada Mathieu Valbuena’nın yerine oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar hem değişiklik kararını hem de Ayew’i ıslıklarla protesto etti. Ayew top ayağına her geldiğinde de taraftarlar tarafından ıslıklandı.