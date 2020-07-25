Ses getiren transfer iddiası: Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yıldızına teklif
Cezayir basının iddiasına göre sarı-lacivertliler, maaşını alamadığı için Galatasaray’a ihtar çeken Feghouli’nin kulübü ile ipleri koparma noktasına geldiği iddia edildi. Haberde kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe’nin 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı aktarıldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli’nin peşinde olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin Feghouli’ye 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Feghouli Galatasaray ile sözleşmesini feshederse sarı-lacivertliler devreye girecek. Cezayir basınından Competition, maaşını alamadığı için kulübe ihtar çeken Feghouli’nin Galatasaraylı yöneticilerle önce kısa mesaj yoluyla iletişim kurduğu ancak “Kendine takım bul” yanıtı nedeniyle işi kontrat feshine kadar götürebileceği aktarıldı.
"Fenerbahçe’ye gitmek için 3 neden"
30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla ipleri koparma noktasına geldiği kaydedilirken, bir de gündeme bomba gibi düşen bir iddia paylaşıldı. Aynı haberde Feghouli’nin Fenerbahçe’den sözleşme teklifi aldığı öne sürüldü. "Fenerbahçe’ye gitmek için 3 neden" başlığı altında sunulan bilgilerde, oyuncunun Valencia’da oynarken de sarı-lacivertli takımdan teklif aldığı ve o dönem “Fenerbahçe’de oynamak isterim” dediği hatırlatıldı. İkinci neden olarak Fenerbahçe’nin Cezayirli yıldıza tam istediği şekilde 2 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi. Son olarak da Feghouli’nin kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için Fenerbahçe’nin teklifinin cazip geldiği kaydedildi.
Feghouli, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol atarken 6 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
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