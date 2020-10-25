Feghouli maçta yok, idmanda var

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

🦁 Aslanlarımızın bugünkü antrenmanından kareler. 💪 pic.twitter.com/yO4duGAGUE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2020

Feghouli takımla çalıştı





Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.