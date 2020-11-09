Melo'nun kahreden sakatlığı: Ayak bileği kırıldı

Brezilya Serie A'da Vasco da Gama'ya konuk olan Palmeiras, mücadeleyi 1-0 kazansa da Felipe Melo'nun sakatlığıyla büyük bir şok yaşadı.
Karşılaşmanın 80. dakikasında ayağı yere düşen rakibinin altında sıkışan Melo, acılar içerisinde yerde kaldı. Ayak bileği kırılan 37 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'dan Melo paylaşımı
Felipe Melo için eski takımı Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Pitbull! Sen çok güçlüsün! Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle" ifadelerine yer verildi.
Zlatan Ibrahimovic'ten son dakika golü: Mert Çetin'in üzerinden vurdu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında lig lideri Milan, konuk ettiği Hellas Verona ile son dakikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.Mailan iki farklı geriye düştüMilano'daki San Siro Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 6. dakikada Antonin Barak ile öne geçti: 0-1.Hellas Verona, 19. dakikada Mattia Zaccagni ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.Magnani kaleleri şaşırdıEv sahibi Milan, 27. dakikada Veronalı Giagiacomo Magnani'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.İlk yarı konuk Hellas Verona'nın üstünlüğüyle sona erdi.Zlatan penaltı kaçırdıİkinci yarıda ev sahibi ekip beraberlik golü için yüklenirken, 65. dakikada penaltı atışı kazandı. Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, penaltı atışını gole çeviremedi. Milan puanı Zlatan'ın kafasıyla kurtardıMilan'ın 89. dakikada Davide Calabria ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edilirken, 90+3. dakikada Ibrahimovic kafa golüyle beraberlik golünü attı: 2-2.Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Bu golle Milan, Hellas Verona karşısında mağlup olmaktan son dakikada kurtuldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. İki takım da birer puana razı oldu.Hakan 87 dakika oynadıMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11 başlarken, 87. dakikada yerini Jens Petter Hauge'ye bıraktı. Mert Çetin 17 dakika süre aldıHellas Verona kadrosundaki milli futbolcu Mert Çetin ise yedekler arasında başladığı maçın 73. dakikasında Magnani'nin yerine oyuna dahil oldu.Milan puanını 17'ye yükselterek lig liderliğini sürdürürken, Hellas Verona ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 12'ye çıkarttı ve 8. sırada yer aldı.Milan-Verona maç özeti;
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