Melo'nun kahreden sakatlığı: Ayak bileği kırıldı

Brezilya Serie A'da Vasco da Gama'ya konuk olan Palmeiras, mücadeleyi 1-0 kazansa da Felipe Melo'nun sakatlığıyla büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında ayağı yere düşen rakibinin altında sıkışan Melo, acılar içerisinde yerde kaldı. Ayak bileği kırılan 37 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

IMAGENS FORTES!

Felipe Melo torce o pé e deixa Palmeiras com um a menos.#Vasco x #Palmeiras ⚽🥅#VASxPAL pic.twitter.com/h3tXso5eUj — Luiz Ricardo (@excentricko) November 8, 2020

Galatasaray'dan Melo paylaşımı

Felipe Melo için eski takımı Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Pitbull! Sen çok güçlüsün! Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Geçmiş olsun Pitbull!



Sen çok güçlüsün! Bir an evvel sahalara dönmen dileğiyle. @_felipemelo_ pic.twitter.com/riccKCO2Xy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2020